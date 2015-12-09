Развитие энергетической отрасли РК обсудили в Акорде

Дальнейшее развитие энергетической отрасли Казахстана в сложившихся экономических условиях обсудил Нурсултан Назарбаев с членами Правительства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт Акорды.
В совещании приняли участие Премьер-Министр Карим Масимов, руководитель Администрации Президента Нурлан Нигматулин, руководители ведомств и организаций, курирующих отрасль.
"В ходе встречи были рассмотрены аспекты энергетической политики государства в условиях нестабильности мировых цен на углеводородное сырье. Кроме того, были обсуждены вопросы обеспечения газом южных регионов Казахстана в зимний период, оптимизации деятельности и развития инфраструктуры в сфере транспортировки энергоносителей", – указывается в сообщении.
По итогам встречи Глава государства дал ряд конкретных поручений.
В совещании приняли участие Премьер-Министр Карим Масимов, руководитель Администрации Президента Нурлан Нигматулин, руководители ведомств и организаций, курирующих отрасль.
"В ходе встречи были рассмотрены аспекты энергетической политики государства в условиях нестабильности мировых цен на углеводородное сырье. Кроме того, были обсуждены вопросы обеспечения газом южных регионов Казахстана в зимний период, оптимизации деятельности и развития инфраструктуры в сфере транспортировки энергоносителей", – указывается в сообщении.
По итогам встречи Глава государства дал ряд конкретных поручений.