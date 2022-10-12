Развитие госуправления: промежуточные итоги и необходимые реформы

История нашей страны насчитывает 30-летний независимый опыт развития, есть определенные успехи, но остаются еще и проблемы, требующие дальнейшего обсуждения. Хорошо или плохо мы проводим модернизацию в каждой отрасли? Какие приняли законы, способствующие ей? Перестроили ли подходы и применяем ли необходимые инструменты и технологии? Все эти вопросы очень актуальны в условиях мирового кризиса и нестабильности.

Сегодня в стране проводятся реформы, направленные на совершенствование госуправления, построение социального государства, ориентированные на повышение качества жизни населения, цифровизацию, реализацию концепции «слышащего государства», клиентоориентированной государственной службы и так далее. Все эти процессы и тенденции требуют промежуточной оценки, с тем чтобы понять, куда и как дальше двигаться и какой вектор развития выстраивать.

Первое. В современном мире эффективность системы зависит от эффективности форм кооперации. Не являются исключением государственное управление и госслужба. Поэтому весь развитый мир сейчас работает в условиях governance, выстраивая демократическое госуправление, которое проявляется в целостном подходе Whole-of-Government и выработке единого плана и кооперации всех госструктур и стейкхолдеров (заинтересованные участники) в единую интегрированную систему.

Например, до сих пор у нас остаются проблемными вопросы, касающиеся слаженности работы государственных органов, отсутствия интеграции и единства, межведомственной коммуникации и связей, кооперации и сотрудничества между уровнями государственного управления. Увы, планы работы каждого гос­органа как на центральном, так и на местном уровне не интегрированы, их деятельность не согласована.

Примером может служить такой кейс, как водоснабжение внутри населенного пункта: в целом за него отвечает акимат, а за подведение соответствующей инфраструктуры – центральный госорган. Неслаженность их действий способна оставить потребителей без воды.

Другой пример, когда дороги ремонтируются по несколько раз в год, потому что один госорган производит работу с трубами и заменяет водопровод (после чего в любом случае требуется восстановление дорожного полотна), а другой – проводит плановый ремонт дорог. И каждый делает свое дело, не согласовывая дейст­вия друг с другом.

Это следствие того, что отсутствует единая интегрированная платформа для введения полной информации и планов всех госорганов, которые не должны дублироваться и затрачивать на одни и те же мероприятия бюджетные средства. Либо это делается умышленно?..

Второе. Нужен переход на проектный подход государственного управления, о чем уже давно говорят наши реформаторы и эксперты.

Модель государственного управления в Казахстане не соответствует нынешним вызовам. Нам необходимы проектные, сетевые, виртуальные структуры, которые клиентоориентированы и направлены на решение конкретных проблем и задач, а также на оптимизацию рисков. А мы пытаемся натянуть на существующую иерархическую модель проектную структуру, которая приводит к конфликту всю систему.

Перед нами стоят рыночные цели, а процесс принятия решений, бюджетный процесс, регламенты и процедуры не позволяют быстро реагировать на вызовы и достигать поставленных целей и задач. Для этого необходимо перевести всю структуру управления на гибкие виртуальные рельсы, требующие реинжиниринга бизнес-процессов, децент­рализацию бюджета государст­венных органов, перестройку всех подходов, норм и правил, установок, а также изменение дизайна мышления в госуправлении, чтобы госслужащие были мотивированы проявлять инициативу и креативный подход, чего нет в нынешней реальности.

Третье. Госуправление во многих странах перестроено на структурную модель взаимосвязанного правительства, которая ориентирована на горизонтальные связи, интеграцию государственных органов, принцип «одного окна», объединение, связь, совместные услуги и предпринимательский подход в деятельности государственных органов с применением новых информационных технологий (на базе e-governаnce). О чем идет речь?

В течение последних 20 лет многие страны мира опробовали разные модели. Особое внимание заслуживает опыт Великобритании по организации объединенного (совместного) правительства. Это структура, при которой министерства и местные исполнительные органы (МИО) пользуются общими службами (финансовый отдел, отдел кадров, IT-службы, отдел закупок), тем самым осуществляя экономию (например, один отдел кадров для нескольких министерств и так далее).

Как один из вариантов реализации «компактного правительства» можно рассмотреть возможность исключения вспомогательных функций в каждом государственном органе путем передачи их одному ведомству для осуществления и организации их деятельности. Например, выделение отдельного агентства по государственным закупкам, которое бы обеспечивало министерства необходимыми товарами, работами, услугами для функционирования и выполнения госфункций.

Еще одним новым подходом является соединенное правительство (connected government), которое служит ответом на продолжающиеся дискуссии на предмет того, что граждане пользуются общественными услугами очень фрагментированным образом и в соответствии с тем, как провайдеры структурируют свое обеспечение, а не для удовлетворения потребностей. Следовательно, правительству необходимо действовать горизонтально, а не вертикально (вверх к центру).

Большое внимание уделяется изучению вопросов повышения уровня доверия населения к государственным органам и правоохранительной системе. Здесь очень показателен канадский опыт по разработке госпрограмм по определению уровня удовлетворенности граждан качеством государственных услуг CCS (Citizen-Centred services – услуги, ориентированные на граждан) и CMT (Common Measurement Tool – инструмент общего измерения).

Вышеуказанные методики базируются на постоянном мониторинге уровня удовлетворенности населения госуслугами, определении уровня их ожиданий и несоответствия госуслуг их требованиям. Эти программы были уже внедрены несколькими странами, и результаты впечатляют. В Австралии удовлетворенность клиентов государственными услугами повысилась с 58% до 84% за 2 года, в Канаде – на 12% и составила 72%.

Проблемной зоной казахстанской системы оценки удовлетворенности граждан качеством оказания госуслуг является отсутствие единой методологии и обратной связи с заинтересованными сторонами.

Четвертое. Реализация и вообще понимание концепции «слышащего государства» сводится к тому, что наши жители могут подавать свои обращения через e-otinish. Затем они рассматриваются в установленные сроки, и этим, в моем восприятии, концепция и ограничивается. А насколько ответы госорганов удовлетворяют обратившегося и решают его вопросы?

Хочу рассказать об опыте Сингапура, где функционирует REACH (Reaching everyone for active citizenry @ home) – агентство, содействующее общегосударственным усилиям по взаимодействию с сингапурцами по национальным и социальным воп­росам через «эмпатию», то есть способность вживаться в эмоции и чувства другого человека.

REACH начал свою деятельность как отдел обратной связи правительства Сингапура (FBU) в 1985 году. Сейчас сингапурцы могут поделиться своими взглядами через Facebook или заполнить специальную форму обратной связи (REACH Online Feedback Form). Правительственные агентства проводят консультации с общественностью, чтобы узнать мнения и идеи граждан и заинтересованных сторон о новой политике или изменении существующей. Для этих целей могут также проводиться опросы, анкетирование и обсуждения в фокус-группах. У нас же это сводится к формальному подходу.

В Австралии применяется дизайн-мышление в госорганах как альтернативный подход к формированию политики в каждой сфере, создано более 100 лабораторий (Public service innovation).

Пятое. Эффективная государст­венная служба играет важную роль в определении прогресса и процветания страны. Анализ глобальных и региональных трендов ее развития показал, что передовые страны сейчас сосредоточены на повышении качества госслужбы путем внед­рения новых методов отбора кадров, повышения эффективности деятельности госслужащих и дальнейшего обеспечения транс­парентности госорганов с учетом развития таких прорывных технологий, как искусственный интеллект, блокчейн и многие другие.

В системе отбора и продвижения госслужащих нет прозрачности. На практике не осталось чис­то карьерной или позиционной модели госслужбы. Все страны стараются перенять инновации и новые подходы друг у друга, что приводит к определенной конвергенции.

Сегодня в Казахстане карьерная система госслужбы сменилась на позиционную, которая до сих пор остается закрытой, и люди «извне» попасть в нее не могут. Это приводит к ограниченности и стагнации, люди из бизнеса или других секторов общества не могут участвовать в открытом конкурсе, который сегодня в нашей стране в любой сфере проводится под конкретного, уже заранее определенного человека.

Опыт Кореи всегда удивляет меня, так как они постоянно совершенствуют свою систему госслужбы. Министерством управления персоналом (Ministry of Personnel Management) проводится политика, способствующая справедливому и сбалансированному управлению талантами с помощью аналитических платформ, системы на основе искусственного интеллекта, которая поддерживает сбор и анализ данных о персонале, а также индивидуальные рекомендации по талантам. С целью повышения компетентности и конкурентоспособности правительства активно привлекается большее количество талантов из частного сектора на государственную службу.

Государственная программа хедхантинга проводит поиск талантов для заполнения открытых должностей в правительстве наиболее квалифицированными гражданскими экспертами, чтобы нужные люди работали в нужном месте. Кроме того, министерство ведет Национальную базу данных человеческих ресурсов (NHRDB) и постоянно использует ее для повышения прозрачности и справедливости в управлении государственными кадрами. С помощью технологий отбираются таланты даже из социальных сетей, которые в последующем также могут быть привлечены на госслужбу.

В нашей реальности в этой области больших изменений пока не видно. Если изучить вопрос отбора кадров на госслужбе в регионах, то туда совсем сложно попасть. Существует очень много барьеров и рисков, заработная плата не совсем конкурентоспособная.

Кроме того, повышается роль управления человеческими ресурсами, так как повсеместно есть понимание, что эффективность госслужбы определяется качеством кадров. Здесь речь идет о желании управленцев отобрать и поощрять наиболее достойных кандидатов. В результате наблюдается стремление к открытости и прозрачности в отборе и продвижении по службе с особым вниманием к соблюдению этики и честности.

Есть индекс эффективности международной государственной службы, который включает индикатор «управление человеческими ресурсами», состоящий из двух важных компонентов – это система отбора государственных служащих и привлечение и сохранение талантов на государственной службе. Данные компоненты, в свою очередь, раскладываются на четыре элемента: удержание талантов на государственной службе, оценка деятельности, качество обучения и развития и уровень удовлетворенности государственных служащих кад­ровыми службами.

Мировой опыт лучших глобальных практик представлен примерами из Великобритании, Болгарии и Дании.

В частности, британский опыт – это The Civil Service Fast Stream, государственная программа отбора талантливой молодежи на государственную службу. Для Fast Stream разработана специальная программа обучения, позволяющая реагировать на меняющиеся приоритеты. Данная инициатива управляется специальной командой по подбору ресурсов для госслужбы и подчиняется министру в Кабинете министров Великобритании.

В Казахстане осуществляется отбор талантливых молодых людей на госслужбу через прог­рамму «Молодежный кадровый резерв», которая выдвигает единые требования для всех молодых людей и секторов. Думаю, необходимо детализировать потребности каждого ведомства и министерства, определить направления деятельности и, соответственно, требования для отбора талантов, что приведет к повышению качества государст­венного управления.

За годы независимости очень много профессиональных кадров «вымылись» из министерств. Одна из причин – частая сменяе­мость первых руководителей. Приходят люди в министерства, не имея ни достаточных специальных знаний, ни опыта, и это приводит к разрушению наработанной системы. Работающие государственные служащие постоянно находятся в состоянии стресса, что недопустимо и неэффективно. В связи с этим требуется создание документа о государственной кадровой политике на уровне всей республики, который бы определял целостную картину потребностей и реа­лизации политики управления человеческим капиталом.

Несправедливый отбор кадров в стране достиг своего апогея, и если данный вопрос не найдет решения, то могут произойти необратимые процессы. Разрыв политики в регионах достиг уже критической точки. Люди не могут устроиться на работу в регионах, так как коррупция является неотъемлемой частью общества.

Эффективность реализации реформ в Казахстане напрямую зависит также от профессионализации госслужбы. В исследовании ОЭСР государственная служба проходит свои фазы развития по трем направлениям: профессиональная, стратегическая и инновационная.

Деятельность госслужбы в Рес­публике Казахстан направлена на организацию профессиональной государственной службы, но не стратегической и тем более не инновационной.

Шестое. Глубокая трансформация и перезагрузка необходимы системе подготовки и обучения государственных служащих.

В казахстанских вузах есть образовательные программы «Государственное и местное управление», анализ которых выя­вил много «интересных» вещей. Данный проект был осуществлен при поддержке Астанинского хаба государственной службы.

Сегодня насчитывается около 45 высших учебных заведений, где осуществляется подготовка кадров по 48 образовательным программам бакалавриата «Государственное и местное управление», в 38 университетах осуществляется подготовка кадров по 73 магистерским программам и всего 6 университетов и Академия государственного управления при Президенте РК имеют докторские программы.

Программы взяты из открытой платформы ESUVO, созданной (тогда еще) Министерством образования.

Данный проект будет презентован позже для вузов Казах­стана и всех заинтересованных сторон, но хотелось бы отметить следующие моменты.

В 60% вузах акцентируется внимание на экономических дисциплинах, которые не отличаются от программ экономических направлений. 17 вузов из 45 включают дисциплины, которые не свойственны устройству нашей системы государственного управления, такие как «Муниципальный менеджмент», «Муниципальный аудит», «Управление муниципальным хозяйством», «Этика государственного и муниципального управления» и так далее.

Практически отсутствуют правовые, дисциплины по цифровым навыкам и знаниям. Правовой блок ограничивается 2–3 дисциплинами по предпринимательскому и трудовому праву. Отсутствуют современные дисциплины (государственный менеджмент, Governance, Fintech, «Искусственный интеллект», «Управление большими данными», «Блокчейн», «Антикризисное управление» и так далее). Цели и контент образовательных прог­рамм не достигают ожидаемых результатов, заявленных в самих программах.

Дисциплины, включенные в программу, по развитию регио­нов, местного управления составляют всего 6,4%. Дисциплин по местному самоуправлению практически нет, отсутствуют также программы по развитию местных сообществ в сельских округах, а тем более по механизмам вовлечения местных жителей в процесс принятия решений.

Отдельно хотела бы остановиться на деятельности Академии государственного управления при Президенте РК (АГУ), которая направлена на обучение государственных служащих Казахстана.

Главные вопросы: превратилась ли АГУ в признанный центр знаний и опыта в облас­ти государст­венной службы и государственного управления и каковы результаты ее деятельности на протяжении 24 лет существования?

В рамках вышеобозначенного проекта был сделан анализ образовательных программ магистратуры, докторантуры, переподготовки и повышения квалификации госслужащих. Цели и ожидаемые результаты не соответствуют содержанию программ и темам дисциплин, по которым обучаются магистранты по разным специальностям.

Практически везде синхронизируются дисциплины и не видно большого отличия программ друг от друга. Охват всей области государственного управления не отражается в образовательных программах АГУ. Фокус прог­рамм переподготовки государст­венных служащих направлен на формирование 83% soft skills нежели 17% hard skills, которые необходимы госслужащим для формирования политики, реализации управленческих, стратегических и инновационных задач в деятельности государст­венных органов.

На мой взгляд, необходимы разделение компетенций по уровням госуправления и ориентация их на инновационную госслужбу.

В заключение хотелось бы отметить, что пора работать засучив рукава и привлекать на госслужбу людей, реально желающих честно работать и улучшать качество жизни населения. Нужно прекратить заниматься самообманом, перестать говорить себе, как мы прекрасно живем, и при этом искусственно создавать барьеры, коррупционные риски. И все это под соусом демократических преобразований. Нам нужно ориентироваться не на быстрые, а на реальные результаты и достижения.