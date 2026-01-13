Развитие импортозамещения обсудил мажилисмен с предпринимателями Алматинской области

 В Алматинской области председатель партии «Respublica», депутат Мажилиса Айдарбек Ходжаназаров посетил ряд производственных объектов, обсудив с предпринимателями проводимую государством политику по развитию экономики, созданию рабочих мест и поддержке  региональных кластеров, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Мажилис

Фото: Мажилис

Первым пунктом стала площадка ТОО «PENOPLEX (ПЕНОПЛЭКС) РК» в городе Алатау. Депутат ознакомился с работой завода, выпускающего энергоэффективные теплоизоляционные материалы для строительства. Предприятие поставляет продукцию на рынок жилищного, коммерческого и инфраструктурного строительства и вносит вклад в импортозамещение и локализацию промышленного производства.

В разговоре с предпринимателями поднимались вопросы справедливого налогообложения, продвижения отечественных строительных материалов в рамках государственных и корпоративных закупок, увеличения казахстанского содержания в цепочках поставок и защиты торговых знаков местных производителей.

В регионе Айдарбек Ходжаназаров также посетил предприятие по производству железобетонных шпал и строительных материалов и  завод по производству напитков.

 – Такая работа в регионах полностью соответствует приоритетам политики Президента Касым-Жомарта Токаева, который неоднократно подчеркивал необходимость поддержки реального сектора, развития несырьевых индустрий и формирования устойчивого экономического роста. В своем ежегодном Послании Глава государства говорил о придании городу Алатау специального статуса города опережающего развития с прямым подчинением Правительству. Это не привилегия, а инструмент для реализации проекта и привлечения инвестиций. Алатау должен стать первым полностью цифровым городом региона, символом технологического прогресса и комфортной среды для жизни и работы, – подчеркнул депутат.

По итогам поездки депутаты парламентской фракции «Respublica» продолжат работу с запросами населения и предпринимателей совместно с профильными ведомствами.
 

 

