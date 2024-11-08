Закон и порядок: прокурор Айжан Аймаганова призвала запустить акцию «Тәртіпті өзіңнен баста!»

Прокурор по резонансному делу Бишимбаева сегодня выступила на республиканском форуме матерей, передает Kazpravda.kz
Выступая на форуме, Айжан Аймаганова сказала, что как любая мать переживает за судьбу своих детей.
«Я хочу, чтобы они росли в обществе, где защищаются права и свободы, где человек чувствует себя в максимальной безопасности, в обществе, приверженном принципам закона и порядка», - сказала она.
Прокурор убеждена, что развитие и благополучие общества возможно только в условиях верховенства закона. Именно это подчеркивал глава государства, когда говорил, что достичь благополучия и безопасности будет невозможно, если в нашем обществе не будет царить закон и порядок.
«Законы – это не просто набор правил, которые нужно соблюдать, чтобы избежать наказания. Это система норм, которые регулируют общественные отношения во всех сферах нашей жизни», - отметила Аймаганова.
По ее словам, мы все живем в обществе, которое работает по определенным правилам, цель которых защита прав и свобод каждого человека, формирование условий для справедливости и равенства для всех. Принцип закона и порядка обеспечивает не только мир и стабильность на уровне государства, но и гармонию в обществе, в нашем повседневном общении и взаимодействии.
Прокурор по нашумевшему делу Бишимбаева рассказала, что по долгу службы часто встречается с различными фактами нарушения закона, совершаемых подростками. Начиная от мелких правонарушений таких как хулиганство либо переход дороги в неположенном месте, заканчивая преступлениями с более тяжелыми последствиями.
«Мне больно смотреть, когда молодые люди в меру своей неопытности и незнания переступают черту дозволенного. Всего этого можно избежать, просто соблюдая законы», - подчеркнула она.
У нас в народе говорят: «Тәрбие тал бесіктен басталады». Семья – это та среда, которая формирует у детей их отношение к правопорядку.
«Мы, как родители, должны быть первыми учителями для детей, уберегать их от совершения ошибок, объясняя важность верховенства закона, и что за все неправильные поступки – приходится платить», - считает Айжан Аймаганова.
Она убеждена, что родители сами должны быть для своих детей примером уважения к закону, порядку и справедливости.
«Когда мы соблюдаем законы – мы учим их тому, как важно быть законопослушным. Воспитывая эти принципы в детях, мы укрепляем наше государство, создаем справедливое общество», - добавила прокурор.