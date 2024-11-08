Закон и порядок: прокурор Айжан Аймаганова призвала запустить акцию «Тәртіпті өзіңнен баста!»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Выступая на форуме, Айжан Аймаганова сказала, что как любая мать переживает за судьбу своих детей.

«Я хочу, чтобы они росли в обществе, где защищаются права и свободы, где человек чувствует себя в максимальной безопасности, в обществе, приверженном принципам закона и порядка», - сказала она.

Прокурор убеждена, что развитие и благополучие общества возможно только в условиях верховенства закона. Именно это подчеркивал глава государства, когда говорил, что достичь благополучия и безопасности будет невозможно, если в нашем обществе не будет царить закон и порядок.

«Законы – это не просто набор правил, которые нужно соблюдать, чтобы избежать наказания. Это система норм, которые регулируют общественные отношения во всех сферах нашей жизни», - отметила Аймаганова.

По ее словам, мы все живем в обществе, которое работает по определенным правилам, цель которых защита прав и свобод каждого человека, формирование условий для справедливости и равенства для всех. Принцип закона и порядка обеспечивает не только мир и стабильность на уровне государства, но и гармонию в обществе, в нашем повседневном общении и взаимодействии.

Прокурор по нашумевшему делу Бишимбаева рассказала, что по долгу службы часто встречается с различными фактами нарушения закона, совершаемых подростками. Начиная от мелких правонарушений таких как хулиганство либо переход дороги в неположенном месте, заканчивая преступлениями с более тяжелыми последствиями.

«Мне больно смотреть, когда молодые люди в меру своей неопытности и незнания переступают черту дозволенного. Всего этого можно избежать, просто соблюдая законы», - подчеркнула она.

У нас в народе говорят: «Тәрбие тал бесіктен басталады». Семья – это та среда, которая формирует у детей их отношение к правопорядку.

«Мы, как родители, должны быть первыми учителями для детей, уберегать их от совершения ошибок, объясняя важность верховенства закона, и что за все неправильные поступки – приходится платить», - считает Айжан Аймаганова.

Она убеждена, что родители сами должны быть для своих детей примером уважения к закону, порядку и справедливости.