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Развитие отрасли через диалог с гражданским обществом
Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК С.Брекешев в рамках X Гражданского форума встретился с представителями неправительственных организаций и гражданского сектора, где обсудили актуальные вопросы охраны окружающей среды, геологии, водных ресурсов, лесного хозяйства и животного мира, передает Kazpravda.kz.

В своем кратком обзоре о деятельности Министерства глава ведомства рассказал о состоянии атмосферного воздуха в 10-ти городах с высоким уровнем загрязнения и мерах, принимаемых для его улучшения.

Так в г.Алматы принято решение о строительстве парогазовой установки на ТЭЦ-2 и модернизации ТЭЦ-3. В результате переговоров с «АрселорМиттал Темиртау», на предприятии проведут реконструкцию котельного и газоочистного оборудования. В свою очередь, это позволит снизить выбросы в атмосферу на 30% до 2025г. Также вокруг г. Темиртау будут посажены 500 тыс. деревьев. В Восточно-Казахстанской области АО «Казцинк» до 2025 года снизит выбросы на 20%, используя новые доступные технологии. НК «КазМунайГаз» в Мангистауской области начала ликвидацию и утилизацию нефтепродуктов. Из 2,5 млн. тонн уже ликвидировано около 1-го млн. тонн (998 тыс. тонн). Работа будет завершена в 2024 году.

«В целом, для улучшения экоситуации принят новый Экологический кодекс, утвержден национальный проект «Жасыл Казахстан», утверждены Дорожные карты по комплексному решению экологических проблем регионов. Работы уже ведутся. Между Министерством и предприятиями подписаны Меморандумы, предусматривающие снижение выбросов от 20 до 30%», - отметил он в своем докладе.

Далее Министр рассказал о проводимых мероприятиях по вопросам водных ресурсов, водообеспечения фермерских хозяйств, реконструкции и цифровизации каналов, проблемам трансграничных рек и состояния озера Балхаш, а также о развитии рыбного, лесного хозяйства и защите животного мира.

По созданию Национальной геологической службы С.Брекешев сказал, что планируется создание сервиса с функциями по построению модели, отображающей достоверные данные о геологическом строении и состоянии недр месторождения, либо бассейна, либо целого региона. Это позволит, в конечном счете, произвести подсчет запасов и составить проект разработки месторождения. В целом, Служба позволит сократить бюрократические процедуры, обеспечить хранение геологической информации в соответствии с международными стандартами и ее доступность.

В формате вопрос-ответ Министр также ответил на вопросы участников форума.

«В своей работе мы всегда придерживаемся принципа «слышащего государства» и настроены на диалог с гражданским обществом, так как охрана окружающей среды – это общее дело, объединяющее всех нас», - резюмировал Министр в ходе встречи, проведенной в онлайн режиме.

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