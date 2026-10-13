Развитие по всем направлениям

За прошедшую неделю, как сообщила пресс-служба Правительства, в нескольких областях были запущены новые производства, завершена модернизация автомобильной дороги республиканского значения, введены в экс­плуатацию жилые дома. Кроме того, расширено число объектов спортивной инфраструктуры, благоустроены общественные пространства.

В области Жетысу в селе Екпинди Алакольского района введено в эксплуатацию предприятие по производству рас­тительного масла ежемесячной мощностью до 1,8 тыс. тонн. Проект ТОО «New Silver Central Asia Grain & Oil» предусматривает переработку сельскохозяйственного сырья, поставленного местными производителями. Объем инвестиций превысил 61 млн тенге, созданы постоянные рабочие места. Новое производство позволит расширить переработку масличных и обеспечить дополнительный рынок сбыта для местных фермеров.

В Алматинской области в селе М. Туймебаева Илийского района открыто рыбоводческое предприятие «Бакыт» проектной мощностью до 400 тонн рыбы в год. Объем инвестиций составил 500 млн тенге.

Хозяйство занимается выращиванием рыбы в специальных садках, а также изготовлением сетчатых конструкций и комплектующих для рыбоводства. На предприятии уже выращено более 100 тонн рыбы, в дальнейшем планируется увеличить объем ее производства до 400 тонн в год.

Рыбная продукция поставляется хозяйствам шести регионов Казахстана. Предусмотрены планы по расширению объемов рыбоводства и увеличению чис­ла рабочих мест с 15 до 45–50.

В области Абай, в Семее, запущено производство специальной обуви компании «Техноавиа-Казахстан». Новое направление открыто на базе действующего производственного комплекса, где с 2023 года выпускают специальную и корпоративную одежду. Мощность швейного производства составляет 160 тыс. изделий в год, около 85% продукции направляется на экспорт.

На новой обувной фабрике создано более 30 рабочих мест. Компания также открыла фирменную торговую точку и подписала меморандумы о сотрудничестве с шестью крупными предприятиями региона.

В Восточно-Казахстанской области завершена модернизация 13-километрового участка

(с 437-го по 450-й км) автотрассы республиканского значения Усть-Каменогорск – Алтай – Больше-Нарын – Катон-Карагай – Рахмановские ключи. В целом проект осуществлен в 2025–2026 годах.

На завершающем участке уложено новое асфальтовое покрытие, построены 17 водоотводных лотков и три водопропускные трубы, обустроены элементы дорожной безопасности. Модернизация повысит транспортную доступность населенных пунктов Катон-Карагайского района и улучшит сообщение с туристическими объектами Восточного Казахстана.

В Кызылорде на левом берегу Сырдарьи введены в эксплуатацию жилые дома на 168 квартир общей площадью 12 тыс. кв. м. Ключи вручены гражданам, сос­тоявшим в очереди на получение жилья.

За истекшие четыре года в регионе очередникам предос­тавлено свыше 7,5 тыс. квартир, благодаря чему жилищные условия улучшили более 30 тыс. человек. До конца 2026 года планируется ввести еще около двух тысяч квартир.

В Западно-Казахстанской области 72 семьи получили новые квартиры в селе Жымпиты Сырымского района. Для граждан, чье единственное жилье было признано аварийным, построе­ны два трехэтажных жилых дома. До конца года в регионе планируется обеспечить жильем половину граждан данной категории, состоящих в соответствующей очереди.

В Шымкенте ключи от квартир вручены 30 семьям в микрорайонах Бозарық, Ақжайық и Асар-2. Их получателями стали участники льготных жилищных программ «2–10–20» и «5–10–20», в том числе многодетные семьи, граждане с инвалидностью, неполные семьи и работники бюджетных организаций.

В области Жетысу в селе Кабанбай Алакольского района открыли спортивный комплекс площадью более 2 тыс. кв. м.

Объект включает в себя четыре специализированных зала для игровых видов спорта, бокса, борьбы и общефизической подготовки. Одновременно здесь смогут заниматься 80 детей, всего спортивными занятиями планируется охватить около 300 подростков.

С момента образования облас­ти в регионе введено в эксплуа­тацию 40 новых спортивных объектов, в том числе 7 – в Алакольском районе.

В Туркестанской области в селе Жуантобе Созакского района вступил в строй спортивный комплекс. В здании оборудованы залы для бокса и борьбы, тренажерный зал, медицинский кабинет и помещения для тренеров. Строительство объекта началось в мае 2026 года и осуществлялось за счет областного и районного бюджетов.