Люди уезжают не потому, что разлюбили свою землю. Просто дома становится все труднее найти работу со стабильным заработком, довезти ребенка до школы в осеннюю или весеннюю распутицу и вовремя попасть на прием к врачу. В итоге села постепенно пустеют, а крупные мегаполисы, такие как Алматы, Шымкент и особенно Астана, растут быстрее, чем в них успевают строить новые школы и поликлиники.

Именно об этом шла речь на заседании профильного комитета Курултая, где обсуждалось сбалансированное развитие регионов. Выступая с содокладом и опираясь на официальные ответы министерств и статистику, я пришел к простому выводу: региональный дисбаланс одинаково затрагивает и село, и город. Они стали двумя сторонами одной проблемы. Когда в ауле закрывается школа, в столице появляется очередной переполненный класс. Когда в сельском районе нет работы, в мегаполисах увеличивается нагрузка на поликлиники и растут цены на аренду жилья. Поэтому благополучие села сегодня напрямую касается не только самих сельчан, но и каждого городского жителя.

Причины, подталкивающие людей к переезду, хорошо знакомы каждому, кто вырос в глубинке. Более тысячи двухсот сел в нашей стране до сих пор не имеют дорог с твердым покрытием до районных центров. В непогоду туда с трудом добираются машины скорой помощи и школьные автобусы. На местах не хватает работы, способной прокормить семью. Качественная медицина, образование, надежная связь и чистая питьевая вода доступны в селе в гораздо меньшей степени, чем в городе. Видя это, молодежь уезжает учиться и чаще всего не возвращается.

Во многом эти вопросы упираются в финансирование. Содержание сельских дорог, мостов и водопроводов все больше ложится на плечи местных бюджетов, однако собственных средств у районов часто не хватает. Самые нужные объекты годами ждут своей очереди. Нередко складывается ситуация, когда регион приносит стране большие доходы, а его села остаются с разбитыми дорогами. Было бы справедливо, если бы часть заработанного на этой земле гарантированно возвращалась в местные аулы.

Реальным шагом к решению этих застарелых инфраструктурных проблем должна стать инициатива Главы государства, озвученная в недавнем Послании народу Казахстана. Чтобы кардинально улучшить качество жизни граждан и обеспечить их базовыми социальными объектами, следующий год предложено объявить Годом Всенародной большой стройки.

Беспрецедентная программа «Народная стройка» охватит не только крупные города, но и каждый район и поселок страны, где начнется масштабное возведение и ремонт автомобильных трасс, инженерных сетей, школ, больниц и поликлиник.

Для нашей страны такое обновление имеет стратегическое значение, ведь острее всего дефицит инфраструктуры ощущается у государственных рубежей. Из семнадцати областей Казахстана четырнадцать являются приграничными, поэтому приграничье для нас – не окраина, а большая часть страны. За последние годы эти территории покинули сотни тысяч человек. Рубежи государства охраняют пограничники, но по-настоящему держат границу обычные люди, которые живут рядом с ней: чабаны и фермеры, сельские учителя и фельдшеры. Пока в окнах приграничного дома горит свет, рубеж страны остается обжитым. Но когда уезжает последняя семья, пустеет не просто село – пустеет сама граница.

Я убежден, что приграничным районам, упраздненным в конце девяностых годов, необходимо возвращать их прежний статус. Вместе с районным центром к людям возвращаются аким, больница и необходимые государственные службы. Решения начинают приниматься на месте, а не за сотни километров. Наглядным примером служит Кегенский район Алматинской области. После того как в 2018 году его восстановили, туда пришли инвесторы, открылись новые предприятия и рабочие места, а налоговые поступления выросли многократно. Район ожил. Но один лишь статус людей не удержит – вместе с ним жизненно необходимы жилье, стабильная работа и хорошая дорога до центра.

Приграничным территориям нужен и собственный закон. Сейчас в Курултае идет работа над проектом закона «О развитии приграничных территорий Республики Казахстан», и я руковожу рабочей группой по его подготовке. Наша цель – сделать так, чтобы поддержка приграничных сел стала не разовой акцией, а постоянным правилом. Хорошие дороги и связь, школа и фельдшерский пункт, жилье для молодых специалистов и достойные зарплаты для тех, кто трудится у самой границы, должны быть гарантированы государством. Жить у границы должно быть не тяжелее, а выгоднее, чем в центре.

Что нужно сделать в первую очередь? Каждое село необходимо связать с районным центром надежной круглогодичной дорогой. В бюджетах нужно жестко закрепить обязательный минимум средств на ремонт сельских трасс, мостов и водопроводов, чтобы эти деньги нельзя было направить на другие цели. Часть доходов, которые регион приносит стране, должна обязательно возвращаться в его села. При этом работу акимов следует оценивать не по освоенным средствам, а по тому, остаются ли люди жить на своей земле. И, конечно, необходимо принять закон о приграничных территориях и продолжить восстановление упраздненных районов.

Сильная столица нужна всем. Но по-настоящему сильной она станет лишь тогда, когда сильным будет и село. Если человек может работать, учиться и лечиться у себя дома, ему незачем уезжать. Тогда и Астане не придется экстренно строить школы вдогонку за потоком переселенцев, а наши рубежи останутся обжитыми. Равный доступ к дороге, воде, школе и врачу, где бы человек ни жил, – это и есть справедливое развитие страны.