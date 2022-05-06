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Развитие района "Есиль" обсудил с жителями Алтай Кульгинов

Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram рассказал о развитии района Есиль, передает Kazpravda.kz.

«Продолжаем на системной основе встречаться с горожанами. Сегодня развитие района «Есиль» обсудили с жителями данного района. Встречи всегда проходят в формате «открытого микрофона», каждый может задать свои вопросы, в том числе через соцсети.

Встреча продлилась 3 часа, было озвучено порядка 200 вопросов и предложений. Составим план по их реализации. К примеру, горожане поднимали вопросы ЖКХ, строительства соцобъектов, дорог, дворов и общественных пространств, газификации, инфраструктурных объектов; сноса аварийного жилья, также вопросы освещения, Интернета, автобусов, озеленения, уплотнённой застройки и др.

Район Есиль - стремительно растущий район, ежегодно количество населения увеличивается до 40 тыс. человек. Все это оказывает существенную нагрузку на инфраструктуру города. Учитывая все это, за последние годы значительно увеличили объём строительства школ, медцентров, соцжилья, спортивных объектов, дворов и др.

Более детально остановлюсь на системных направлениях. Для разгрузки дорожно-уличной сети в районе Есиль ведем строительство 2-х автомобильных мостов. Строительство моста по пр.Улы дала планируем завершить в этом году. Мост по пр. Тауелсиздик через р. Есиль - в 2023г.

Немаловажный вопрос – газификация района. Полностью газифицировали два района – Алматы и Сарыарка. Для этого построили более 680 км газораспределительных сетей. В этом году начнём работы по району Есиль (ЖМ Уркер, Чубары, Пригородный, Тельман, мкрн «Family Village», «Garden Village» и др). Идёт проектирование газификации мкрн Чубары. Для начала построим подводящий газопровод, а внутриквартальные сети - в след.году. Все это благоприятно скажется на экологии города. Также для охвата теплом будущие районы застроек возобновили строительство ТЭЦ-3, ведем проектирование 3-х локальных газовых котельных.

Также необходимо наперед увеличивать мощности подачи электричества, воды. С прошлого года приступили к строительству насосно-фильтровальной станции (НФС-3). Объект частично введём в эксплуатацию уже к концу этого года, а с 2023 г. увеличим мощность работы новой НФС-3.

Например, если сейчас мы потребляем 300 тыс. кубометров в сутки, то мощность НФС-3 дополнительно даст свыше 100 тыс. кубометров в сутки. Также ведем проектирование канализационных очистных сооружений (КОС-2), проектирование и реконструкцию подстанций «Арай», «Жулдыз» и др.

Поступившие вопросы взяли в работу. Как отметил на встрече, решение вопросов разделим на краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные. Подобные встречи также проведем в других районах города, в том числе продолжим объезжать районы и на местах встречаться с жителями», - написал аким столицы.

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