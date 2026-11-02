Развитие регионов: новые предприятия, медцентры и инфраструктурные объекты введены в эксплуатацию

В рамках исполнения поручений Главы государства в регионах страны продолжается системная работа по развитию промышленного потенциала, модернизации транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

В эксплуатацию введены новые промышленные производства, объекты здравоохранения, дорожной сети и социальной сферы.

Транспортная инфраструктура

В Восточно-Казахстанской области открыли автодорогу в обход перевала Тереңсай и мост через реку Пихтовку для повышения безопасности и улучшения транспортного сообщения.

В Алматинской области отремонтирован 74-километровый участок трассы Кеген – Нарынқол, что обеспечит перевозку сельхозпродукции и укрепление экономических связей.

В области Жетісу введен в эксплуатацию четырехполосный участок трассы «Алматы – Усть-Каменогорск» на перевале Мұқыры (21 км).

Промышленность и производство

В Алматинской области запущен мясоперерабатывающий завод с объемом инвестиций 2,5 млрд теңге и суточной мощностью 10 тонн. Проект направлен на развитие перерабатывающей промышленности и увеличение объемов отечественной продукции на внутреннем рынке.

В Кентау Туркестанской области открылся завод по производству металлоконструкций и изделий мощностью 100 единиц продукции в год. Проект с объемом инвестиций 1,5 млрд теңге создал 30 рабочих мест.

В Семее запущен цех по розливу и упаковке растительного масла стоимостью 8,4 млрд теңге. Мощность предприятия – 200 тонн масла в сутки, что позволит создать более 100 рабочих мест, расширить экспортный потенциал региона и насытить внутренний рынок отечественной продукцией.

В Карагандинской области запущен птицеводческий комплекс на 20,5 тыс. голов с системой климат-контроля на базе ИИ. Прирост производства мяса птицы составит 250–280 тонн в год.

Здравоохранение и социальные объекты

В с. Нарынқол Алматинская области открыта поликлиника на 250 посещений в смену с дневным стационаром на 20 мест и современным диагностическим оборудованием.

За счет возвращенных активов в Усть-Каменогорске построен Центр гематологии на 148 мест стоимостью 33,6 млрд тенге для обслуживания жителей ВКО, области Абай и Павлодарской области.

В районе Сарыағаш Туркестанской области построены спортивные и детские игровые площадки, направленные на развитие массового спорта и инфраструктуры региона.

В Костанае открылся многофункциональный стадион (2,9 га) с трибунами на 1000 мест, беговыми дорожками и площадками для футбола, баскетбола и волейбола.