Развитие сферы образования обсудили в Правительстве

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В совещании приняли участие министр просвещения Жулдыз Сулейменова, заместители акимов областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента.



Министерством просвещения совместно с АО «Қазақтелеком» разработан план поэтапного включения регионов в национальную образовательную платформу. Внедрение сервиса направлено на автоматизацию государственных услуг, повышение точности данных, обеспечение прозрачности использования бюджетных средств.



Внимание уделено вопросам совершенствования механизмов финансирования дошкольных организаций. В частности, рассмотрено предложение по внедрению единой методики расчета стоимости государственного образовательного заказа. В этой связи поручено проработать возможность установления базовой стоимости государственного образовательного заказа на одного воспитанника на республиканском уровне с применением экономически обоснованных поправочных коэффициентов, учитывающих региональные особенности и различия в затратах на оказание образовательных услуг.



Обозначена необходимость повсеместного внедрения систем контроля доступа с использованием технологии Face ID в организациях образования. Применение таких систем направлено на повышение уровня безопасности, автоматизацию учета участия обучающихся в обучении, обеспечение контроля доступа на территорию организаций образования.



По итогам совещания государственным органам и акиматам даны поручения по дальнейшей цифровизации сферы образования, повышению эффективности использования бюджетных средств.