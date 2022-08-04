Развитие службы ПМСП обсудили А.Гиният и Т. Гебрейесус в стенах КазНМУ

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус и министр здравоохранения РК Ажар Гиният посетили Казахский национальный медицинский университет имени С.Асфендиярова в Алматы.



В ходе посещения Тедрос Гебрейесус был ознакомлен с историей вуза в музее КазНМУ. Ректор университета Марат Шоранов рассказал о вкладе старейшего медицинского вуза Казахстана в развитие здравоохранения и в борьбу с пандемией коронавируса.



Также главы ВОЗ и МЗ РК встретились с профессорско-преподавательским составом медуниверситета и обсудили тренды развития первичной медико-санитарной и эпидемиологических служб.



В свою очередь, министр здравоохранения рассказала о реализации национального проекта «Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина «Здоровая нация», который является правопреемником Государственной программы развития здравоохранения РК и включает конкретные, достижимые задачи до 2025 года.



«Сегодня в Казахстане реализуется очень много мер по развитию первичной медико-санитарной помощи, качественное и доступное здравоохранение доступны для всех граждан нашей страны. Все ключевые направления национального проекта «Здоровье нации» согласуются с приоритетами основных стратегических документов Всемирной организации здравоохранения на глобальном и региональном уровнях. Ярким примером сотрудничества с ВОЗ является открытие в марте текущего года демонстрационной площадки ВОЗ по ПМСП на базе Енбекшиказахской многопрофильной межрайонной больницы в Алматинской области», - отметила министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният.