Фото пресс-службы Премьер-министра РК
Международное сотрудничество , Правительство
Развитие совместных турпроектов обсудил Смаилов с главой МИД Андорры

Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел встречу с министром иностранных дел Андорры Марией Убах, находящейся в Казахстане с официальным визитом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

Стороны обсудили торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, взаимодействие в сфере туризма, а также вопросы укрепления двустороннего диалога в рамках международных организаций.

Алихан Смаилов отметил, что потенциал развития торгово-инвестиционного сотрудничества между Казахстаном и Андоррой раскрыт не в полной мере. В данном контексте, по мнению Премьер-министра, особый интерес представляет расширение двусторонних связей в сфере туризма.

«Казахстан обладает значительным потенциалом для развития практически всех видов туризма. Учитывая ваш опыт в этом направлении, приглашаем вас к реализации совместных взаимовыгодных проектов», — сказал Алихан Смаилов.

Глава Правительства отметил значимость подписанного сегодня Соглашения о взаимном освобождении от визовых требований при поездках граждан.

«Уверен, что данный документ придаст дополнительный импульс дальнейшему развитию двусторонних связей и увеличению туристического потока», — подчеркнул Премьер-министр.

В свою очередь Мария Убах отметила, что Андорра также заинтересована в поиске новых возможностей для укрепления взаимной кооперации.

«Перспективным направлением, на наш взгляд, является развитие горнолыжного туризма. До приезда в Нур-Султан я посетила Алматы, в том числе курорт «Шымбулак», который пользуется широкой популярностью среди туристов. Думаю, мы можем найти новые точки соприкосновения в этой сфере», — сказала Мария Убах.

В завершение встречи Алихан Смаилов подчеркнул, что визит госпожи Марии Убах является важным свидетельством заинтересованности Андорры в развитии сотрудничества и укреплении экономических связей с Казахстаном.

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