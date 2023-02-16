Развитие трубопроводной системы КТК обсудили Смаилов и Горбань

Международное сотрудничество, Правительство
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Алихан Смаилов подчеркнул, что КТК играет важную роль для нефтяной промышленности Казахстана, поэтому вопросы его стабильного функционирования находятся в фокусе внимания Правительства.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Вопросы обеспечения стабильной работы и развития Каспийского Трубопроводного Консорциума обсудили премьер-министр РК Алихан Смаилов и генеральный директор КТК Николай Горбань, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.

Премьер-министр был проинформирован об итогах производственной деятельности компании в 2022 году, текущей работе и планах на предстоящий период.

Алихан Смаилов подчеркнул, что КТК играет важную роль для нефтяной промышленности Казахстана, поэтому вопросы его стабильного функционирования находятся в фокусе внимания Правительства.

«В прошлом году имели место ограничения деятельности КТК, связанные с повреждением выносных причальных устройств на Морском терминале. Ремонт был успешно завершен, и сегодня все ограничения уже сняты. Вместе с тем, важно принять все возможные меры по недопущению подобных ситуаций в будущем», — сказал Алихан Смаилов.

Немаловажным вопросом, по мнению главы Правительства, является увеличение пропускной способности трубопровода, что позволит обеспечить транспортировку дополнительных объемов нефти из Казахстана.

В свою очередь Николай Горбань отметил, что КТК реализует все необходимые мероприятия для обеспечения стабильного функционирования нефтепровода и повышения надежности используемого оборудования. Кроме того, успешная реализация Программы устранения узких мест позволила в конце 2022 года нарастить пропускную способность трубопроводной системы до порядка 72,5 млн тонн нефти в год с казахстанской территории.

По итогам встречи Алихан Смаилов подчеркнул, что Правительство РК готово к дальнейшей проработке всех имеющихся вопросов.

Трубопроводная система КТК – один из крупнейших инвестпроектов в энергетической сфере на территории СНГ. Протяженность трубопровода Тенгиз – Новороссийск составляет 1 511 км. По данному маршруту транспортируется большая часть экспортной нефти Казахстана. Морской терминал КТК оснащен тремя выносными причальными устройствами, позволяющими безопасно загружать танкеры на значительном удалении от берега, в том числе при неблагоприятных метеоусловиях.

Акционеры КТК: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом в лице ПАО «Транснефть» (доверительное управление) – 24%, «КТК Компани» – 7%, АО НК «КазМунайГаз» – 19%, Kazakhstan Pipeline Ventures LLC – 1,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company – 15%, LUKARCO B.V. – 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company – 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited – 7,5%, BG Overseas Holdings Limited – 2%, Eni International N.A. N.V. S.ar.l. – 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC – 1,75%.

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