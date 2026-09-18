Развивать диалог и сотрудничество

Александр Бри

Заместитель председателя Совета безопасности Аида Балаева приняла участие в пятом заседании секретарей советов безопасности ОТГ.

фото с сайта akorda.kz

В ходе мероприятия, прошедшего в Баку, были рассмотрены актуальные аспекты противодействия современным вызовам и угрозам, перспективы дальнейшего укрепления сотрудничества в рамках Организации тюркских государств.

Участники обменялись мнениями и предложениями касательно влияния событий на Ближнем Востоке на состояние безопас­ности в зоне ответственности организации. Подробно были обсуждены вопросы развития национальных возможностей в области искусственного интеллекта в контексте национальной безопасности стран ОТГ.

В своем выступлении заместитель председателя Совета безопас­ности Казахстана подчеркнула важность укрепления сотрудничества между тюркскими государствами в условиях растущей геополитической нестабильности и новых вызовов международной безопасности.

Особое внимание было уделено сфере цифровой безопасности, существенным вкладом в укрепление которой могут стать казахстанские инициативы о создании Совета по кибербезопасности, а также сети центров искусственного интеллекта тюркских государств. Отмечена необходимость развития практических механизмов взаимодействия, в том числе между профильными ведомствами тюркских стран.

В рамках мероприятия Аида Балаева также провела двусторонние переговоры с секретарем Совета безопасности при Президенте Азербайджана Рамилем Усубовым, секретарем Совета безопасности Кыргызстана Адилетом Орозбековым, Генеральным секретарем Совета национальной безопасности Турции Окаем Мемишем, секретарем Совета безо­пасности при Президенте Узбекистана Виктором Махмудовым.

Кроме того, состоялась встреча глав всех делегаций стран ОТГ с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, в ходе которой была подтверж­дена важность дальнейшего развития диалога и углубления сотрудничества в целях обеспечения региональной стабильности и безопасности.

#ОТГ #Совет Безопасности #Аида Балаева

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