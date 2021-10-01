Развивать двусторонние связи

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Лилия Сыздыкова

В столицу Словакии Спецпредставитель Президента РК прибыл с рабочим визитом для обсуждения перспектив дальнейшего укрепления сотрудничества между двумя странами.

В рамках визита состоялись встречи Ержана Казыхана с вице-председателем Национального совета (Парламента) Словакии Юраем Бланаром и председателем комитета по международным делам Национального совета Марианом Кери, министром иностранных и европейских дел Иваном Корчоком и директором департамента внешних связей Канцелярии Президента Словакии Яной Кобзовой.

Стороны обсудили текущее ­состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничест­ва. Ержан Казыхан подчеркнул, что Казахстан рассматривает Словакию в качестве надежного и перспективного партнера в Европейском союзе и придает важное значение развитию взаимовыгодных отношений. Он также отметил, что развитие эффективного и разнопланового сотрудничества с ЕС является стратегическим приоритетом внешней политики нашей рес­публики.

Словацкие партнеры высоко оценили успехи Казахстана по разработке и внедрению собственной вакцины против COVID-19 QazVac. Стороны также обсудили вопросы взаимного признания паспортов вакцинации.

В ходе состоявшихся встреч также было отмечено большое значение политической модернизации в Казахстане, проводимой по инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева. Спецпосланник Главы государства подчеркнул, что стратегия Казахстана направлена на продвижение демократических ценностей, прав человека и верховенства закона в соответствии с концепцией «слышащего государства».

На встречах состоялся обстоя­тельный обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, включая темы глобальной и региональной безопасности, стабилизации ситуации в Афганистане. Были подчеркнуты важность дальнейшего тесного и эффективного международного сотрудничества в оказании гуманитарной помощи Афганистану, в том числе по линии ООН, ЕС и международных финансовых институтов, и конструктивная роль Казахстана в этих процессах.

В рамках визита Ержан Казыхан принял участие во встрече с руководителями словацких компаний, ведущих бизнес с Казахстаном. Взаимный интерес для предпринимателей обеих стран представляют такие сферы, как машиностроение, включая оборонную промышленность, энергетика, «зеленые» технологии, инжиниринг, IT, сельское хозяйст­во, переработка отходов, фармацевтика и туризм. Работа на данных направлениях ведется в рамках Межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, следующее заседание которой планируется в Братиславе в первом квартале 2022 года. Было отмечено, что уже сегодня в Казахстане работают около 30 компаний со словацким учас­тием, и их число будет расти.

Как говорится в сообщении Администрации Президента РК, в ходе визита Ержан Казыхан также дал эксклюзивное интервью главному редактору новостного и аналитического портала Finančné Noviny, в котором изложил видение дальнейшего развития сотрудничества между Казахстаном и Словакией, Европейским союзом в целом, а также рассказал об основных направлениях экономического развития государства.

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