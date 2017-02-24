​Развивать и приращивать

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Ирина Нос

Этот формат общения менеджмента ряда дочерних компаний Фонда национального благосостояния «Самрук-Казына» казался бы очень похожим на рядовую пресс-конференцию, да широк оказался спектр тем. Для начала участникам инфосессии дали краткий обзор портфельных компаний фонда с разъяснением деятельности растущих компаний. Как оказалось, к 2021 году доля активов новых индустрий составит 11% от стоимости всех, аккумулированных в холдинге. Это предположение со-управляющему директору по развитию новых отраслей «Самрук-Казыны» Ержану Туткушеву позволил, видимо, сделать рост активов двух компаний из числа новых: Объединенная химическая компания прибавила 46%, «Тау Кен Самрук» – 38% по итогам 2016 года.

Как ясно из названия, ОХК занимается развитием хими­ческой промышленности в стране и уже утвердилась своими проектами в ряде регионов. Так, в Степногорске стартовало производство серной кислоты для урановой промыш­ленности, ее произведено по итогам прошлого года 137 тыс. тонн. Полимерная продукция выпускается в Атырау: 7,7 тыс. полипропиленовых мешков, 405 тонн п/;э пленки и 1,7 тыс. тонн БОПП-пленки для гибкой упаковки пищевых и непищевых продуктов. В планах – три строящихся объекта химпрома.

«Тау-Кен Самрук» – компания горнорудная, имеющая в активе завод аффинажа золота в Астане и кремниевый – в Караганде. По словам председателя правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» Мажита Турмагамбетова, оба производят востребованную продукцию. Если золото – 12 тонн – все покупает Национальный банк (с согласия которого компании в 2016 году разрешили продать ювелирным предприятиям 150 кг золота), то металлургический кремний – 19,5 тонны – ушел на экспорт в Европу, в Казахстане пока нет производства для его более высокого передела.

Мажит Турмагамбетов пояс­нил, что в активной фазе строительства – два инвест­проекта: разработка месторождений Алайгыр (свинец) и Шалкия (цинк). Предправления не исключил, что оба будут предложены стратегическим инвесторам.

В целом же горнорудная компания реализует 12 проек­тов – 2 производственных, 4 добычных и 6 геологоразведочных – общей стоимостью 833,7 млрд тенге. При этом предправления сожалел о нехватке кадров и даже признался, что «дочки» «Сам­рук-Казыны» перетягивают специалистов друг у друга, добавив притом, что пора учить своих. Где учить – вопрос другой, но возможности выращивать горных инженеров и мастеров есть. В пример он привел колледжи и специальные училища в Восточно-Казахстанской и Жамбылской областях. Стало ясно, что «Тау-Кен Самрук» намеревается вкладываться и в дело воспитания кадров для собственных производств, но о возможных тратах на это пока не было речи.

Представители фонда дали краткий обзор деятельности и других растущих компаний: Qazaq Air, «Самрук-Казына Инвест», «Казахстан инжиниринг» и Фонд недвижимости «Самрук-Казына». Сообщалось, что на текущий момент доля растущих компаний в структуре активов фонда составляет лишь 5%. 

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