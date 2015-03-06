Свежий выпуск Развивать исламский банкинг Динара ЮСУПОВА

Как отмечается в сообщении НБ РК, в рамках Меморандума будут разработаны нормативные правовые акты по совершенствованию законодательства в сфере исламского финансирования, организованы конференции, форумы, семинары по его развитию и популяризации в стране. Также планируется разработать комплекс мероприятий, предусмотренных в «Дорожной карте развития исламского финансирования до 2020 года». Это должно способствовать привлечению инвестиций в экономику Казахстана, в том числе с использованием инструментов исламского финансирования.