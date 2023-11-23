Развивать книжную индустрию

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Рустам Алмазов

В Алматы открылась ХІ Международная книжная и полиграфическая выставка
«По Великому шелковому
пути-2023».

Выставка проводится в целях содействия широкому распространению современных книг в Казахстане, укрепления отечественной книжной сферы, позиций национальных производителей на отечественном книжном рынке, а также внед­рения новейших технологий в полиграфию, книгоиздание и книгораспространение.

– На втором заседании Национального курултая в Туркестане Глава государства Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на развитии книжной индустрии. Президент поставил конкретные задачи по увеличению выпуска отечественной книжной продукции. По заказу государства в 2022 году министерством было издано 188 литературных произведений тиражом 506 тысяч экземпляров. В 2023 году будет издано 101 произведение тиражом 295 тысяч экземпляров. В рамках проекта «Жаңа қазақ әдебиеті» мы выпускаем произведения, которые ранее нигде не публиковались. В частности, в 2022 году опубликовано десять литературных произведений общим тиражом 30 тысяч экземпляров, в текущем выйдет в свет еще 14 книг. Все они пополнят библиотечный фонд страны, – отметил вице-министр культуры и информации РК Арман Жудебаев, выступая на открытии выставки.

В течение трех дней ведущие издательства, полиграфические компании и библиотеки Казахстана, России, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана, а также представители Турции, Китая, Ирана смогут обменяться опытом, обсудить актуальные вопросы и перспективы издательско-полиграфической и библиотечной отраслей.

Состоятся встречи с известными писателями и молодыми авторами, будут презентованы новые произведения. Запланирована детская программа для поддержки творчества подростков – с литературными играми и загадками, чтением стихов. Почетным гостем станет известный детский писатель из Китая, главный редактор компании Hebei Juvenile and Cgildren’s Publishing House Co., Ltd Сунь Чжожань.

24 ноября будут подведены итоги конкурса среди книг, изданных в 2021–2023 годах. Победителей определят в семи номинациях: «Книга года», «Лучшее художественное издание. Проза», «Лучшее художественное издание. Поэзия» «Лучшее учебное издание», «Лучшая художественная и познавательная книга для детей и юношества», «Лучший фотоальбом о стране: история, культура, география и др.», «Лучшее переводное издание».

Выставка проводится при поддержке Министерства культуры и информации РК.

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