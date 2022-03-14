Пути решения жилищного вопроса молодежи обсудили на площадке Government to Jas.

Традиционно приобретение жилья входит в тройку ключевых проблем, которые больше всего беспокоят молодое поколение. Согласно данным научно-исследовательского центра «Молодежь», чуть менее половины молодых людей имеют планы по улучшению жилищных условий в ближайшие два года. При этом на помощь семьи рассчитывают только 5,9%. Ипотечное кредитование видится приемлемым для 23,2%. Еще 19,7% молодых людей, или каждый пятый, рассчитывают на государственные программы.

В ходе мероприятия эксперты обсудили развитие инструментов аренды жилья и льготного ипотечного кредитования, строительство и доступность студенческих общежитий и рекомендовали расширить существующие механизмы государственной поддержки молодежи.

Открывая дискуссию, вице-министр информации и общест­венного развития РК Александр Данилов обозначил ее цель как поиск оптимальных решений вопроса обеспечения молодежи жильем.

– Мы готовим изменения в правила предоставления аренд­ного жилья для работающей молодежи, и рекомендации могли бы сделать их еще более совершенными. Мы должны соз­давать условия, чтобы молодые люди не думали о жилищном вопросе, чтобы он не был для них одним из самых главных в контексте выживания, – сказал Александр Данилов.

Вместе с тем он подчеркнул, что решение этого вопроса должно быть основано в том чис­ле и на рыночных механизмах.

Одна из первых рекомендаций касалась встречных обязательств молодых людей, живущих в арендных квартирах. Экспертиза текущих правил предоставления арендного жилья показала отсутствие стимулов к собственным накоплениям.

– Сейчас, когда мы предос­тавляем арендное жилье молодежи, мы не вводим механизм встречных обязательств. Даем жилье на 3–5 лет, молодой человек платит за него относительно небольшую сумму, потом его забираем. С одной стороны, это хорошо, с другой – дестимулирует людей к накоплениям, – отметил замес­титель руководителя эксперт­но-аналитической группы Цент­ра анализа и мониторинга социально-экономичес­ких реформ при Президенте РК Адиль Кусманов. – Мы должны ввести механизм встречных обязательств, чтобы молодой человек делал накопления через «Отбасы банк» или другие банки. Чтобы, когда срок аренды подойдет к концу, он смог накопить первоначальный взнос на ипотеку. Это больше для тех людей, у кого есть значимый заработок. Для тех, у кого такого заработка нет, механизм должен быть другой. Например, предоставление пос­тоянных общежитий до тех пор, пока человек не перейдет в ту категорию людей, которая имеет возможность накопить на ипотеку.

Сейчас арендное жилье может получить любой молодой человек вне зависимости от уровня доходов. И это, по мнению Адиля Кусманова, несправедливо.

Также от эксперта прозвучало предложение сделать прог­рессивную и регрессивную шкалу пенсионных взносов: пока человек молодой, жилищные взносы будут больше пенсионных, а ближе к старос­ти – наоборот.

Директор НИЦ «Молодежь» Азиз Искаков в свою очередь отметил корпоративно-философский момент в политике государства.

– Какую роль оно должно взять на себя: супер-родителя, который стремится контролировать всех своих граждан, либо родителя, который считает, что его будущие поколения уже дос­тигли определенного уровня зрелости и он может им доверять? – поставил вопрос Азиз Искаков.

Он поддержал идею о необходимости механизма встречных обязательств, который позволит молодым людям привить определенную финансовую дисциплину, более четко и сис­темно подходить к приобретению жилья и развитию своего человеческого капитала.

Необходимо воспитывать у молодежи дисциплину накоп­лений, считают и в «Отбасы банке».

– Вопрос по молодежи нами детально не прорабатывался. Но сейчас в Мажилисе находится законопроект о некоторых реформах в жилищной политике, мы меняем в целом идеологию. Будет некая лестница доступности жилья, и все принципы будут построены вокруг доходов домохозяйств. Если они ниже порога, «Отбасы банк» будет их рассматривать в прио­ритетном порядке, и эти категории смогут претендовать на льготное кредитование. Можно что-то подобное спроецировать и на категорию молодежи. Наш банк поворачивается больше в сторону льготного кредитования социально уязвимых слоев. Ключевой вопрос – за счет каких средств кредитовать эту категорию, любые льготные займы упираются в возможности рес­публиканских и местных бюджетов, – пояснил заместитель председателя правления «Отбасы банка» Мухтар Азимбеков.

Еще один вариант жилья для молодежи – студенческие общежития. За три года по специальной госпрограмме их открыто 75 на 30 тыс. мест.

Любой инвестор, предприниматель или учебное заведение может построить либо реставрировать общежитие за счет собственных или заемных средств. И после ввода его в эксплуатацию государство осуществляет ему выплаты в течение 8 лет за каждого проживающего студента. При строи­тельстве госзаказ составляет 122 МРП в год для всех регионов и 144 МРП для Алматы, при реконструкции – 47 и 92 МРП соответственно.

Однако инвесторы просят сокра­тить срок возврата инвес­тиций с 8 до 6 лет, увеличив при этом ежемесячные подушевые выплаты. Ведь на строительство они, как правило, берут кредиты, которые нужно быстрее погашать.

Механизм ГЧП выгоден для всех: государству не нужно вкладываться здесь и сейчас, инвестор может организовать дополнительный доход в виде столовых, спортзалов, да и само общежитие через 20 лет использовать по своему усмотрению. Ну и студент, конечно, при жилье.

В прошлом году дефицит студенческих мест в общежитиях составлял порядка 64 тыс., из них в Нур-Султане – 17 тыс. Поэтому механизм ГЧП нужно развивать, решать вопрос предоставления земельных участков, пересмотреть, возможно, используемые стройматериалы, которые только продолжат дорожать.

– Без инициативы бизнеса, только по указке государства, идея не даст результата. А для бизнеса это станет интересно только тогда, когда станет понятна емкость рынка. Если речь идет в перспективе о 10–20 годах, о строительстве завода стройматериалов, то это даст огромный импульс. Только комплексный подход может решить проблему, – подытожил дискуссию руководитель Цент­ра стандартизации РГП «Каз­ИнСт» Станислав Каримов.