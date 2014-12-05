Развивать молодежную политику

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Айнур КЕМБАЕВА
Открывая заседание, председатель Социального совета фракции партии «Нур Отан», депутат Мажилиса Парламента Айткуль Самакова отметила важность обсуждаемого вопроса. К слову, на днях Мажилис в первом чтении одобрил законопроект «О государственной молодежной политике», разработанный по поручению Главы государства. В законопроекте определены цели, задачи, основные направления государственной молодежной политики. Документом закреплены компетенции государственных органов, определена норма о том, что они реализуют государственную молодежную политику и это будет индикатором оценки их деятельности. Особое внимание уделено вовлечению молодежи в жизнь государства и общества, создание условий для их участия в процессе принятия решений. Четко определены цель и содержание молодежных ресурсных центров и социальных служб для молодежи. А. Самакова подчеркнула, что целью законопроекта не должно стать перечисление прав и обязанностей молодежи.
– Молодежь – это будущее. Эта часть населения, как никакая другая, прогрессивна и открыта к новому. С уровнем развития, возможностями, ценностными ориентациями, степенью участия в экономической, политической и общественной жизни казахстанской молодежи связан путь Казахстана а будущее, – сказала А. Самакова.
К этому мнению присоединился руководитель столичного управления по вопросам молодежной политики Талгат Рахманберды. Он отметил, что вопросы молодежной политики всегда были и остаются в числе главных стратегических приоритетов государства.
– Важно то, что через призму сегодняшней ситуации в сфере молодежной политики рассматриваемый закон позволит создать единое правовое поле, обеспечивающее проведение эффективной молодежной политики, согласованной между органами государственной власти, органами местного самоуправления и неправительственными организациями, – отметил Т. Рахманберды.
В связи с этим, подчеркнул депутат, особую актуальность приобретают вопросы социализации молодежи.

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