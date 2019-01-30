​Развивать важный регион

471
Нурсултан Назарбаев встретился с акимом Карагандинской области Ерланом Кошановым.

Во время встречи Главе государства было доложено об основных социально-экономических показателях области по итогам 2018 года и дальнейших перспективах развития.

Нурсултан Назарбаев, подчеркнув важное значение региона, отдельно остановился на вопросах газификации, а также состояния экологии города Темиртау.

В свою очередь аким Карагандинской области проинформировал Главу государства о принимаемых мерах по реализации поручений, озвученных в Послании народу Казахстана.

– Ваша инициатива по повышению размера заработной платы поддержана всеми организациями области. Это позволило с 1 января текущего года повысить доходы более 220 тысяч работников до 14%. Кроме того, на 5–11% будут снижены тарифы на основные коммунальные услуги, – сказал Ерлан Кошанов.

В завершение Нурсултан Назарбаев дал ряд поручений по дальнейшему развитию региона, в том числе по вопросам застройки Караганды, сообщила пресс-служба Президента.

Популярное

Все
В Казахстане предложили конституционно закрепить отделение религии от государства
Первому казахскому дипломату Назиру Торекулову посвятили музей в Астане
Серик Сапиев разъяснил причину конфликта со своим замом
В Казахстане микро- и малый бизнес начал работу с «чистого листа»
Режим ЧС объявлен в США из-за зимнего шторма
Конституционная комиссия на втором заседании обсудила разделы «Құрылтай» и «Халық кеңесі»
Редкую операцию на сердце беременной женщине провели в Алматы
Казахстанские каратисты завершили турнир Премьер-лиги с золотыми медалями
Глава государства провел совещание в Генеральной прокуратуре
Бектенов обсудил с Ларденом ситуации на Тенгизе и КТК
Как Минздрав устраняет нарушения после аудита ВАП
Снежанна Имашева: Преамбула Конституции — это идейно-моральное ядро Основного закона
Фигурист Шайдоров вошёл в ТОП-5 на чемпионате четырёх континентов
Министр юстиции: изменения в Конституцию повысят предсказуемость и последовательность действий государства
КНБ пресек схему фиктивного производства медоборудования в «OrdaMed»
Цена на золото побила новый рекорд
Более 1 млн домов остались без электричества в США из-за снежной бури
Мусороперерабатывающий завод в Астане завышал цены на сортировку отходов
Аким Карагандинской области высказался об инциденте в управлении спорта
Алан Курмангалиев завоевал медали на турнире по настольному теннису в Катаре
Сюрприз на церемонии присяги
Какие изменения ждут Атырау?
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
Лишенного прав водителя задержали в наркотическом опьянении в Павлодаре
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
В Астане прошли крещенские купания
Все дело в пене из полиуретана
На курултае в Кызылорде Токаев выступит с речью о дальнейшем развитии Казахстана
Водителя, имевшего 155 нарушений ПДД, задержали в Жамбылской области
Олимпиада в прямом эфире
Карагандинский стадион «Шахтёр» готовят к требованиям UEFA
Борьба со смогом требует научно обоснованного подхода
Жительница Жаркента избила привязанного к батарее маленького сына
Мороженое из верблюжьего молока делают в сельской глубинке
Оксфордский хаб откроется в Астане
В Алматы сносят 4-этажное здание
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
В Нацгвардии начался новый учебный период
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Покоритель космических высот
С новыми тарифами предложено подождать

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]