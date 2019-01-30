Во время встречи Главе государства было доложено об основных социально-экономических показателях области по итогам 2018 года и дальнейших перспективах развития.

Нурсултан Назарбаев, подчеркнув важное значение региона, отдельно остановился на вопросах газификации, а также состояния экологии города Темиртау.

В свою очередь аким Карагандинской области проинформировал Главу государства о принимаемых мерах по реализации поручений, озвученных в Послании народу Казахстана.

– Ваша инициатива по повышению размера заработной платы поддержана всеми организациями области. Это позволило с 1 января текущего года повысить доходы более 220 тысяч работников до 14%. Кроме того, на 5–11% будут снижены тарифы на основные коммунальные услуги, – сказал Ерлан Кошанов.

В завершение Нурсултан Назарбаев дал ряд поручений по дальнейшему развитию региона, в том числе по вопросам застройки Караганды, сообщила пресс-служба Президента.