Развивая бизнес на селе

Меморандум о реализации совместного проекта «Занятость на селе» предусматривает запуск льготного финансирования в ряде регионов Казахстана. При этом сельчанам будет предоставлена возможность получения микрокредита до 6 млн тенге сроком на 3–5 лет по сниженной ставке.

Документ подписали первый заместитель Председателя партии «Нур Отан» Аскар Мырзах­метов и министр здравоохранения и социального развития РК Тамара Дуйсенова.

– Глава государства поставил перед нами важную задачу – в условиях непростой ситуации в мировой экономике обеспечить максимальную занятость населения в Казахстане, – сказал А. Мырзахметов. – Мы внимательно проанализировали многочисленные проекты и пришли к выводу, что наиболее выгодным вариантом является развитие малых семейных форм бизнеса в сельской местности. Этот проект позволяет параллельно достичь ряда других целей развития сельских регионов. Это и решение вопросов продовольственной безопасности, и более выгодная реализация производимой продукции, эффективное использование земельных ресурсов, развитие животноводства, кормового растениеводства. Проект даст большой мультипликативный эффект.

В частности, приоритетным направлением предоставления микрокредитов будет создание или расширение собственного дела в животноводстве. При этом предоставление займов на льготных условиях не пре­дусмотрено на потребительские цели, погашение предыдущих займов и приобретение жилой недвижимости, а также на осуществление деятельности в сфере торговли, не связанной с реализацией проекта.

А. Мырзахметов проинформировал, что в 2016 году в рамках совместного с министерством проекта партия подпишет меморандумы с пятью пилотными областями: Актюбинской, Алматинской, Жамбылской, Кызылординской и Южно-Казахстанской.

Разработчиками в основе проекта «Занятость на селе» положен положительный опыт реализации Программы развития животноводства в Южно-Казахстанской области, рассчитанной на 2014–2016 годы. С момента запуска этой программы уже произведено 26,4 тыс. тонн мяса, 13,2 тыс. тонн молока, создано более 11 тыс. рабочих мест. Программой охвачены 30 682 человека, они получают постоянный доход от реализации молока. Ожидаемый объем дополнительной валовой продукции в рамках программы за три года составит 87,3 млрд тенге, или 20% объема производства животноводческой продукции в области.

В свою очередь министр здравоохранения и социального развития выделила аспекты меморандума, относящиеся к вопросам занятости и поддержки населения сельских регионов.

– Этим проектом мы расширяем механизмы «Дорожной карты занятости», – пояснила Т. Дуйсенова. – По этой программе до сегодняшнего дня мы кредитовали физических лиц для открытия собственного дела или на расширение бизнеса, а в рамках проекта, который мы хотим реализовать совместно с партией «Нур Отан», мы будем дополнительно мотивировать людей на создание мелких фермерских хозяйств, стимулировать объединение сельскохозяйственных потребительских коопераций для того, чтобы они могли совместно организовывать свое производство, например, совместно использовать сельхозтехнику, производить закуп семян.

Она сообщила, что предложение партии о реализации проекта «Занятость на селе» обсуждено в Правительстве и одобрено. Министерство здравоохранения и социального развития РК как государственный орган, осуществляющий руководство в сфере занятости населения, обеспечит своевременное перечисление местным исполнительным органам 11 млрд тенге, предусмотренных в республиканском бюджете на микрокредитование в рамках программы.

В свою очередь для эффективного взаимодействия на районном и сельском уровнях «Нур Отан» задействует имеющиеся партийные ресурсы, в том числе фракции в маслихатах, председателей первичных партийных организаций, диалоговые и экспертные площадки, в том числе Республиканский общественный совет по поддержке предпринимательства.

В ходе реализации проекта планируется внесение предложений по совершенствованию действующего законодательства в сфере занятости, в том числе Государственной программы «Дорожная карта занятости-2020».