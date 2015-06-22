Развивая договоренности

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Айгуль БИДАНОВА
В рамках технических встреч японской и казахстанской сторонами отмечено, что визит делегации руководителей и специалистов JAEA в Семей знаменует собой начало нового этапа сотрудничества между НЯЦ РК и JAEA. Началось оно с проекта EAGLE 1 в конце 90-х годов, нацеленного на решение ключевых проблем безопасности. С тех пор в рамках сотрудничества НЯЦ РК и JAEA были получены уникальные экспериментальные результаты о процессе протекания тяжелой аварии в быстрых реакторах и подтверждена возможность реализации технических мероприятий, предотвращающих отдельные последствия такой аварии. Результаты совместных работ вызвали большой интерес среди специалистов разных стран, занимающихся проблемами безопасности АЭС, в частности, специалистов Комиссариата по атомной энергии Франции, которые выразили желание принять участие в исследованиях по безопасности реакторов, проводимых на экспериментальной базе НЯЦ РК.
Новый проект EAGLE 3 является прямым продолжением ранее проведенных исследований. Эксперименты будут проведены во втором полугодии 2015 года.

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