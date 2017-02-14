​Развивая духовные ценности

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Аида Ахметова

Нурлан Ермекбаев отметил важность совместных усилий по сохранению духовных традиций, общественной стабильности, укреплению межконфессионального согласия в стране. Руководитель ведомства, подчеркивая значимость задач, поставленных Главой государства в Послании народу Казахстана, призвал священнослужителей углубить сотрудничество по вопросам духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения.

В свою очередь митрополит Александр заверил, что православное духовенство будет и в дальнейшем принимать последовательные меры по сохранению мира и согласия в стране, реализации социальных проектов во благо казахстанского общества.

Министр по делам религий и гражданского общества вручил митрополиту Астанайскому и Казахстанскому Александру юбилейную медаль «25 лет Независимости Республики Казахстан».

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