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​Развивая двустороннее сотрудничество
Вероника Мелль

Вопросы развития двустороннего сотрудничества рассмотрены в Астане на встрече главы внешнеполитического ведомства Казахстана Кайрата Абдрахманова и министра иностранных дел и экспатриантов Государства Палестина Рияда аль-Мальки, впервые посетившего нашу страну с официальным визитом.

– Визит предоставил нам возможность обменяться мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня, обсудить текущее состояние двусторонних отношений, а также наметить перспективы их дальнейшего развития, – отметил Кайрат Абдрахманов.

Он выразил надежду на то, что визит окажет большое положительное влияние на укрепление сотрудничест­ва между странами в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах. В числе перспективных направлений министр указал сельское хозяйство, медицину и образование.

– Казахстан придает важное значение развитию двусторонних отношений с Палестиной, – добавил Кайрат Абдрахманов. – Основа этого сотрудничества была заложена в ходе визита лидера Организации освобож­дения Палестины, главы Палестинской национальной администрации покойного Ясира Арафата в нашу страну в 1991 году в год провозглашения Казахстаном своей независимости, а также ответного визита Президента Нурсултана Назарбаева

в Палестину в 1995 году.

В текущем году исполнилось 26 лет с момента установления дип­ломатических отношений между двумя странами. В течение указанного времени два государства также активно сотрудничали в рамках ООН, ОИС и других международных организаций. Палестина на постоянной основе оказывает поддержку основным международным инициативам нашей страны.

Глава МИД Казахстана также обратил внимание на то, что Казахстан выступает за мирное урегулирование палестино-израильского конфликта и неизменно поддерживает принцип «два государства для двух народов».

– Казахстан как непостоянный член Совета Безопасности ООН продолжит в полной мере поддерживать процесс восстановления стабильности на Ближнем Востоке в качестве необходимого условия для установления мира в регионе, а также будет и впредь поощрять мирные устремления дружественной Палестины, – заключил министр иностранных дел РК.

В свою очередь глава министерства иностранных дел и экспатриантов Палестины поблагодарил руководство Казахстана за поддержку.

– Этот визит для меня – великолепная возможность посетить Астану, расширить наши теплые взаимоотношения и передать слова благодарности палестинского народа Президенту Казахстана, Правительству вашей страны за последовательность в поддержке Палестины на протяжении самых сложных лет на региональном и международном уровнях, – подчерк­нул он.

В рамках визита Рияда аль-Мальки в Казахстан подписаны Меморандум о политических консультациях между МИД РК и Министерством иностранных дел и экспатриантов Государства Палестина и Меморандум о сотрудничестве между ТОО «Внешнеторговая палата Казахстана» и Федерацией палестинских палат торговли, промышленности и сельского хозяйства. 

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