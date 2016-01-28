Развивая эффективное госуправление

В форуме приняли участие министр по делам государственной службы РК Талгат Донаков, ректор Академии государственного управления Болатбек Абдрасилов, депутаты Парламента, руководители государственных органов, видные политические и общественные деятели.

Выступающие особо отметили значимую роль Первого Президента РК в становлении Казахстана как независимого государства.

– Участники форума заявили о своей решимости выполнить все поставленные Главой государства задачи, из которых самая актуальная для нас – создание эффективной модели государственной службы, – отметил, выступая на заседании, Талгат Донаков. – Под руководством Первого Президента обретшая независимость наша страна всего за четверть века стала сильным, стремительно развивающимся государством.

Также на форуме шла речь об исторических инициативах и реформах Лидера нации, в том числе – о формировании системы госуправления и модернизации государственной службы за годы независимости.

Как подчеркнул ректор Академии госуправления Болатбек Абдрасилов, становление Казахстана как независимого, успешного государства неразрывно связано с именем Первого Президента, Лидера нации Нурсултана Назарбаева.

– Необходимо отметить, что на различных дискуссионных площадках мирового уровня обсуждаются и высоко оцениваются политические инициативы нашего Президента в рамках Пяти институциональных реформ и Плана нации «100 конкретных шагов», направленные на достижение Казахстаном высоких мировых стандартов развития, – сказал ректор. – Этот форум посвящен обсуждению феномена и исторической роли Лидера нации в формировании эффективной модели государственной политики.

В свою очередь председатель Управляющего комитета Регионального хаба в сфере государственной службы Алихан Байменов сообщил, что хабом готовится обзор глобальных трендов в развитии государственной службы.

– Мы исследовали несколько континентов, в частности, Северную и Южную Америку, Европу, Азию, Океанию. До конца марта планируем представить этот обзор Правительству и в первую очередь – Министерству по делам государственной службы, – сказал Алихан Байменов.

Он обратил внимание аудитории на то, что в XXI веке наблюдается конвергенция как моделей государственной службы, так и методов управления, менеджмента, решения проблем.

– Для повышения эффективности использования человеческих ресурсов страны стараются, взяв за базу одну из моделей, добавлять лучшие решения из других, – констатировал руководитель хаба. – Казахстанская модель до 2016-го была позиционной, с элементами карьерной, а теперь она стала карьерной с элементами позиционной.

Он также рассказал о новом исследовании, в котором будут участвовать специалисты хаба. В соответствии с Планом нации Министерство по делам госслужбы РК при поддержке Программы развития ООН начинает работу по отбору консультантов для создания новой системы оплаты труда госслужащих. Планируется, что новая система будет разработана в течение года.

По итогам форума молодые госслужащие заявили о своей приверженности политике Главы государства и готовности приложить все усилия для качественной реализации Плана нации «100 конкретных шагов» и Пяти институциональных реформ.