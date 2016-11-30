​Развивая гражданский сектор

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Адина НУРБЕРГЕН

Итоги прошедшего в Астане VII Граж­данского форума обсуждены на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК. В качестве спикеров выступили вице-министр по делам религий и граж­данского общества Абзал Нукенов, президент ОЮЛ «Гражданский альянс Казахстана» Нурлан Еримбетов, представители государственных органов и общественных организаций.

Как отметил А. Нукенов, реализация рекомендаций VII Гражданского форума предусматривает ряд мероприятий, среди которых – задачи, поставленные перед министерством. Так, планируется развитие системы общественного контроля совместно с НКО в рамках государственного социального заказа и государственных грантов. Сама сис­тема госзаказа и грантов также будет усовершенствована, предполагается расширение отраслевой направленности госсоцзаказа и грантов, а также увеличение их финансирования. Министерство также проведет анализ готовности сектора НПО к передаче государственных функций в конкурентную среду и саморегулируемым организациям.

– Одна из важных задач, над которой будет работать министерство, – соз­дание законодательной основы для развития волонтерской деятельности в Казахстане, – подчеркнул вице-министр. – Это направление сейчас широко в Казахстане представлено, волонтерское движение набирает обороты, и необходимо закрепить законодательно статус волонтеров, создать правовую базу для их деятельности.

Он также отметил, что в Казахстане более 300 диалоговых площадок, среди которых Гражданский форум является наиболее значимой для государственных органов и неправительственных организаций.

О том, как проходил VII Гражданский форум, рассказал глава «Гражданского альянса» Н. Еримбетов. По его словам, на восьми секционных заседаниях с участием министров и их заместителей рассматривались вопросы не только социальной, но и военной, правоохранительной и антикоррупционной тематики. В своем выступлении Н. Еримбетов выделил одну проблему, которая до сих пор не решена.

– У нас огромное число зарегистрированных НПО, при этом реально работающих среди них немного, – констатировал он. – Зарегистрировано более 18 тысяч, работают 8,5 тысячи. Мы сейчас ставим задачу активизировать работу этих неправительственных организаций, потому что она востребована обществом.

Он также сообщил, что «Гражданский альянс» разрабатывает около 2 000 социальных проектов, работает с молодежью, ветеранами, людьми с ограниченными возможностями и многодетными семьями.

О проектах неправительственного сектора и их финансировании говорила на брифинге председатель Комитета по делам гражданского общества Министерства по делам религий Алия Галимова.

– Одной из основных форм финансирования проектной деятельности НПО является государственный социальный заказ, – уточнила она. – Важно подчерк­нуть, что за последние пять лет в рамках госсоцзаказа было выделено более 25,7 миллиарда тенге на реализацию социальных проектов гражданского сектора, только на 2016 год выделено 9,4 миллиарда тенге. В целом за пять лет гражданский сектор реализовал более 7 тысяч проектов в различных направлениях.

VII Гражданский форум состоялся в Астане 25 ноября в рамках празднования 25-летия Независимости РК. В нем приняли участие около 400 человек, среди которых были руководители государственных органов, лидеры общественных объединений, эксперты, социологи и волонтеры. В рамках встречи прошла ярмарка социальных идей и проектов. 

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