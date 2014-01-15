Развивая межрелигиозный диалог

Собеседники обсудили перспективы развития межрелигиозного диалога по наиболее актуальным проблемам современности в соответствии с инициативой Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. К. Токаев проинформировал о том, что очередное заседание секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий состоится 17–18 сентября текущего года. В ходе мероприятия будет определена конкретная дата проведения съезда в 2015 году.

Была также обсуждена возможность визита К. Токаева в Москву в конце нынешнего года для встречи с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.