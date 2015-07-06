Развивая мирные инициативы, совместно создавать прекрасное будущее 1161 Чжан ХАНХУЭЙ, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Республике Казахстан

Президент Нурсултан Назарбаев внес выдающийся вклад в дело защиты независимости государства, обеспечения стабильности в регионе и содействия миру на планете. Он выдвинул ряд важных, дальновидных и содержательных инициатив, имеющих под собой прочную прак­тическую основу. Они стали комп­лексом грандиозной теоретической системы и драгоценным духовным сокровищем человечества, которые заслуживают высокого внимания и распространения в международном сообществе. Изучение и распространение мирных инициатив Президента Казахстана особенно важно в нынешних сложных международных и региональных условиях.

По моему личному мнению, мирные инициативы Нурсултана Назарбаева­ базируются на 7 ключевых аспектах. Во-первых, на концепции «взаимного доверия». Президент Казахстана творчески выдвинул эффективные методы разрешения региональных конфликтов и противоречий. В октябре 1992 года Нурсултан Назарбаев выступил на 47-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН с инициативой о создании Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), что предоставило важную платформу для усиления диалога и укрепления взаимодоверия между государствами, обладающими разными политическими системами, религией и культурой и находящимися на разных уровнях развития в Азии.

Ныне СВМДА стало уже многосторонним форумом безопаснос­ти и развития, в состав которого входят 26 государств-членов и 12 государств-наблюдателей. В мае прошлого года Китай стал председателем СВМДА и успешно провел 4-й саммит в Шанхае, где Председатель КНР Си Цзиньпин всесторонне изложил новую концепцию безопасности в Азии – всеобщей, всеобъемлющей, кооперативной и устойчивой безопасности. Это нашло активный отклик со стороны руководителей всех стран, в том числе и Президента Нурсултана­ Назарбаева. Очевидно, что по мере непрерывного расширения международного влияния СВМДА концепция «взаимного доверия» будет развиваться и принесет плоды в более широких сферах.

Во-вторых, концепция «без ядерного оружия». В первые годы независимости Казахстан обладал четвертым по мощности ядерным арсеналом в мире и самым большим полигоном на пространстве бывшего СССР, где проводились испытания ядерного оружия. Президент Нурсултан Назарбаев, исходя из ответственности перед всем человечеством, опираясь на присущую ему, как большому политику, дальновидность и решительность, принял решение об отказе от обладания ядерным оружием, в результате чего Казахстан стал первой страной СНГ, которая приняла такое решение. Более того, Президент Казахстана выдвинул инициативу о создании зоны, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии (ЦА) и совместно с главами других 4 государств данного региона в 2006 году подписал Договор о зоне, свободной от ядерного оружия. Это представляет собой яркое свидетельство миротворческих усилий Президента РК и народа Казахстана. Хочу особо отметить, что недавно китайское правительство первой из 5 ядерных держав официально ратифицировало протокол к Договору о зоне, свободной от ядерного оружия. Это в полной мере отражает политическую поддержку, оказанную китайской стороной Президенту Н. Назарбаеву и казахстанской стороне.

В-третьих, евразийство. У Президента Нурсултана Назарбаева большое стремление к евразийскому сотрудничеству. В 1994 году в стенах МГУ Президент Н. Назарбаев выдвинул инициативу о создании Евразийского экономического союза. Практика показывает, что эта инициатива жизнеспособна. С 1 января нынешнего года, с официальным запуском ЕАЭС, желание господина Президента о содействии обмену и сотрудничеству между странами Евразийского региона ускоренными темпами претворяется в реальность. Казахстан в качестве страны – учредителя данного союза внес свой важный вклад в совместное развитие и процветание стран-участниц и Евразийского региона в целом. В настоящее время Китай и ЕАЭС, государствами-членами которого являются Казахстан, Россия, Беларусь и др., подписали совместную декларацию об осуществлении стратегической стыковки между китайской инициативой «один пояс и один путь» и «евразийским проектом», что открыло более широкое пространство для сотрудничества евразийских стран, включая Китай и Казахстан, и создает больше шансов для общего развития.

В-четвертых, «интеграция» в более широком контексте. Лидер Казахстана является одним из руководителей – учредителей Шанхайской организации сотрудничества. В течение 10 с лишним лет Казахстан под руководством господина Президента активно участвует в строительстве и сотрудничестве во всех областях ШОС. Сегодня ШОС превратилась в важную многостороннюю организацию сотрудничества, в состав которой входят 6 государств-членов и 5 государств-наблюдателей, охватывая четверть от общей численности населения мира и 60% от общей площади евразийского континента. ШОС стала самым энергичным и перспективным региональным механизмом сотрудничества, который получил признание всего мира.

На саммите в Уфе в июле текущего года ШОС примет решение о расширении организации, что повысит ее роль в деле сохранения мира и безопасности, а также содействия всеобщему развитию в регионе. Более того, Президент Н. Назарбаев, предложив еще создать организацию «Центрально-Азиатское сотрудничество», прилагает неустанные усилия к продвижению процесса интеграции в регионе Центральной Азии.

В-пятых, «многовекторность и сбалансированность». Президент Казахстана во внешней политике твердо придерживается принципа «открытых дверей». С момента обретения независимости Казах­стан под руководством господина Президента не только установил и поддерживает добрые отношения со всеми крупными державами, но и развивает широкие контакты и дружественное сотрудничество с исламским миром, тюркоязычными странами, соседними азиатскими, а также латиноамериканскими государствами. Исходя из конструктивных подходов, Президент лично принял участие в дипломатическом посредничестве вокруг иранской ядерной проблемы, афганского вопроса, сирийского вопроса, прилагая активные усилия по установлению мира на всей планете. Данные усилия не только создали хорошие внешние условия для развития Казахстана, но и повысили международный авторитет республики.

В-шестых, стремление к согласию. Президент Нурсултан Назарбаев разработал и реализует ряд эффективных национальных политичес­ких установок. Он ясно сказал: «Казах­стан – многонациональное государство, мы хотим превратить это в наше преимущество, а не в недостаток». В связи с этим в стране создана Ассамб­лея народа Казах­стана, в которой представлены все этносы республики. Казахстан стал примером сохранения межэтнического согласия для многонациональных государств. Президент РК выступает за гармоничное сосуществование разных религий. В 2003 году по его инициативе состоялся I Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Как отметил Нурсултан Назарбаев на недавнем V cъезде, мировое сообщество высоко ценит издревле существующую в Казахстане культуру религиозной толерантности. Этот оригинальный опыт имеет мировое значение. Казахстан накопил много полезного опыта в регулировании религиозных конфликтов, что получило широкое признание всего мирового сообщества.

В-седьмых, идея «мир во всем мире». На протяжении многих лет на основе глубокого анализа Президент Н. Назарбаев выдвинул ряд важных инициатив, таких как безъядерный мир, «зеленый мост», G-Global и т. д, что было широко признано международным сообществом. Одним из свидетельств тому стало то, что 29 августа по инициативе Казахстана было объявлено ООН Международным днем действий против ядерных испытаний. Это полное одобрение личного вклада Нурсултана Назарбаева в процесс нераспространения и разоружения и высочайшая оценка его стремлений к осуществлению его мечты – «мира во всем мире».

Хочу отметить, что мирные инициативы Президента Нурсултана Назарбаева получили понимание и признание широких народных масс Китая. В традиционной пятитысячелетней культуре китайской нации, как в управлении государством, так и в развитии внешних дружественных контактов, китайцы всегда придают высокое значение принципу «мира» и всегда придерживаются его. На протяжении 37 лет проведения политики реформ и открытости Китай постоянно следует по пути мирного развития и достижения всеобщего выигрыша путем сотрудничества. Эти идеи в достаточно высокой степени созвучны с содержанием мирных инициатив Президента Н. Назарбаева. Вот почему они вызвали широкий резонанс в общественных кругах Китая. Это еще раз показывает, что дорожить и сохранять мир – общее стремление и ориентир народов Китая и Казахстана.

Мирные инициативы Президента Н. Назарбаева представляют собой и важную движущую силу для продвижения здорового развития китайско-казахстанских отношений. В июле 1998 года Казахстану, первому из государств ЦА, удалось всесторонне и окончательно урегулировать погранично-территориальные проблемы с Китаем, доставшиеся в наследство от истории. Китайско-казахстанская граница, протяженность которой составляет более 1 780 км, по-нас­тоящему стала границей дружбы народов двух стран и содействия двустороннему взаимовыгодному сотрудничеству. Успешное урегулирование погранично-территориальных проблем способствовало всестороннему развитию китайско-казахстанских отношений. В настоя­щее время в наших отношениях не существует никаких неразрешенных политических разногласий.

При общей заботе и усилиях руководителей двух стран объем товарооборота между Китаем и Казахстаном в прошлом году составил около $23 млрд. Китай стал вторым торговым партнером РК, его самым большим рынком экспорта и четвертым инвестором. А Казахстан стал самой большой страной назначения китайских зарубежных инвестиций и вторым торговым партнером Китая среди стран СНГ.

Связи и сотрудничество между Китаем и Казахстаном охватывают все сферы и все уровни, включая политическую, экономическую, гуманитарную сферы, безопасность и т. д. Обе страны совместно приняли участие в создании ШОС, СВМДА, Азиатского банка инфраструктурных инвестиций и других региональных механизмов сотрудничества, поддерживают доброе взаимодействие в рамках ООН и других важных международных организациях. Судя по всем аспектам, китайско-казахстанские отношения переживают наилучший период за всю историю своего развития, став примером мирного сосуществования соседних стран и достижения общего выигрыша путем сотрудничества. А краеугольным камнем непрерывного здорового развития китайско-казахстанских отношений остается именно «мир».

В заключение хотел бы подчерк­нуть, что обобщение и изучение мирных инициатив Президента Нурсултана­ Назарбаева не ограничивается только научным обменом. Куда важнее то, что мы могли бы глубоко усвоить и развивать суть этих инициатив и достичь общего понимания с тем, чтобы содействовать делу народов азиатских и всех регионов нашей планеты в поиске мира, стимулировании развития, укреплении сотрудничества, совместном создании прекрасного будущего развития человеческого сообщества.



