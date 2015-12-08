​Развивая потенциал госслужбы

Свежий выпуск
410
Анастасия ПРИЛЕПСКАЯ

В семинаре, организованном при поддержке Академии государственного управления при Президенте РК, приняли участие глава управляющего комитета Регионального хаба в сфере государственной службы в Астане Алихан Байменов, ректор академии Болатбек Абдрасилов, представители Программы развития ООН в Казахстане, а также более 40 экспертов из 14 стран.

– Сейчас в Казахстане реализуется План нации «100 конкретных шагов», – отметил в своем приветственном слове А. Байменов. – Глава государства поставил задачу – наряду с реформами в области государственной службы наращивать потенциал отечественной научной школы в области госслужбы и госуправления.

По его словам, в странах СНГ есть определенное историческое отставание в области исследований, связанных с деятельностью государственного аппарата. В основном это вызвано тем, что в советское время научные исследования в этом направлении не поощрялись или были запрещены. В современных условиях возникла необходимость приложения интенсивных усилий, чтобы восполнить пробел в научной поддержке управленческих решений.

В свою очередь ректор Академии гос­управления при Президенте РК Болатбек Абдрасилов отметил, что проводится большая работа по повышению квалификации специалистов в области научного сопровождения сферы государственной службы.

– За последние несколько месяцев мы провели практически полную переквалификацию наших преподавателей, проведено 25 семинаров по современным методам исследований, в том числе и выездные в ведущих университетах Европы и США, – сказал Б. Абдрасилов. – Это позволило значительно продвинуться как нашему профессорско-преподавательскому составу, так и научным сотрудникам в вопросах проведения исследований в сфере госуправления.

За три года академией реализовано 52 научно-исследовательских проекта. Он также отметил, что региональный хаб предоставляет уникальную площадку для встреч экспертов из Казахстана с коллегами из других стран, обмена опытом.

Говоря о теме встречи, заместитель постоянного представителя ПРООН в РК Мунхтуя Алтангерел сделала акцент на проводимых исследованиях. В частности, на требованиях, которые должны обязательно соблюдаться.

– Важной частью исследований является то, что все участники должны быть полностью информированы о процедурах, методологиях и, естественно, выгодах и рисках, сопряженных с проведением конкретных исследований, – отметила она. – Мы в течение семинара будем говорить о позитивных или негативных составляющих в проведении исследования. А также о том, какие продукты должны они давать в результате. Есть еще два момента – это конфиденциальность и анонимность. Они являются критериями, которые необходимо соблюдать, особенно в сферах здравоохранения, общественных взаимоотношений, социальной защиты.

В ходе семинара участникам предлагаются практические упражнения, работа в интерактивных группах над совместными исследовательскими проектами.

Как подчеркнула заведующая кафедрой финансового права Башкирской академии госслужбы и управления Динара Миннигулова, развитие научной школы государственного управления, а также глубокий анализ предопределяющих факторов и научное обоснование государственных документов, проводимое в Казахстане, являются примером для России и других стран СНГ и Центральной Азии.

– Казахстан активно продвигается вперед. План нации «100 конкретных шагов», предложенный Нурсултаном Назарбаевым, служит ориентиром для многих других стран, в том числе России, – отметила она. – Сейчас Россия готовит стратегию развития до 2030 года. Кроме того, мы так же, как и казахстанские коллеги, будем синхронизировать наши исследования с исполнением целей развития до 2050 года, которые подготовлены ООН.

Региональный̆ хаб в сфере государственной службы создан в марте 2013 года на Учредительной конференции с участием 25 стран и 5 международных организаций. В 2015 году количество стран-участниц возросло до 31. Хаб стал международной платформой для обмена опытом и знаниями экспертов в сфере госуправления.

Популярное

Все
Более 109 млн тенге потрачено на установку девяти детских площадок в Семее, но ни одна из них не отвечает требованиям безопасности
Представители Евросоюза и стран Центральной Азии на форуме в Алматы наметили пути углубления практического взаимодействия в экономике
Очередной триумф Елены
Далеко не все представители агробизнеса согласны с новыми правилами субсидирования, разработанными отраслевым министерством
Торговали рогами и получили по рогам
На минувшей неделе восемь казахстанских клубов провели первые поединки в рамках розыгрыша 1⁄4 финала второго по значимости футбольного трофея республики
Потребность в санитарно-гигиенических узлах в туристических местах составляет 292 единицы
Автовоз с новыми Tesla перевернулся на перевале в Жетысу (видео)
Подростка искали ночью в реке в Атырау
Историческое достижение: Казахстан досрочно сохранил прописку в элите мирового хоккея
Пока не клюнет… «газовый петух»?
Елена Рыбакина официально стала четвертой ракеткой мира
"Люди месяцами без воды": Смаилов раскритиковал долгострои по водоснабжению
Список финансовых пирамид опубликовало АФМ
Как проверить историю автомобиля
Ущерб в 24 млн тенге: кредиты оформляла на студентов мошенница в Жетысу
Двери в историю
Газета, духовность и молодежь
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан
Индийский лоукостер запускает рейсы в Казахстан
Почти в 200 тысяч тенге обошлась иностранцу поездка на такси в Алматы
Озвучена средняя пенсия в Казахстане
Дело о спецЦОНах передано в суд
Вокруг да около науки
23-летняя алматинка погибла после падения с балкона многоэтажки
Осужденная совершила побег в Алматинской области
Антикор начал расследование в отношении главы столичного управления Алии Кожабаевой
Питбуль разорвал лицо трёхлетней девочке в Костанайской области
Первый в этом году выезд механизаторов ТОО «Зеренда-Астық» на весеннюю обработку поля оказался омрачен стычкой с собственниками земельных паев, не позволившими трактору заехать на пашню
Отлетевшее колесо травмировало астанчанку на остановке (видео)
Несколько дней пожарные тушили очередное возгорание на мусорном полигоне, закрытом по решению суда
Живого мужчину извлекли из-под завалов через 3 месяца после землетрясения в Сирии
В Астане мойщик окон спас девушку от падения с высоты (видео)
ЧМ-2023 по хоккею. Почему Казахстан разгромно проиграл Латвии
Пандемия COVID-19 продолжается, но уже не представляет собой чрезвычайную ситуацию международного значения
Смаилов сделал замечание Куантырову и объявил выговор Дарбаеву
10 казахстанцев погибли под колесами поездов с начала года
За неосвоение 6 млрд тенге наказаны чиновники Карагандинской области
В Усть-Каменогорске обычный бензин продавали по завышенной цене под видом горючего европейского качества
Реализацию новых инвестпроектов в Казахстане обсудил Смаилов с руководством ЕБРР и ЕИБ
Приговор по делу о хищении миллиардов на ТЭЦ вынес суд в Таразе
Пять новаций Социального кодекса
Почему в Казахстане слабый интернет, объяснил Мусин
Найдено тело девочки, пропавшей почти месяц назад в Атырау
Жительница Сатпаева Ирина Ким самостоятельно выучила казахский язык – без учебников и курсов. Секретного метода нет, помогло общение
Карагандинец одним ударом убил 19-летнего парня
Летчики армейской авиации Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК освоили навыки сложного пилотажа
Смог в Астане объяснили помутнением атмосферы
Максимально приближенные к боевым условиям антитеррористические учения пройдут в Астане
В Алматинском соединении Десантно-штурмовых войск прошло торжественное чествование солдат, убывающих домой
3-летний ребенок заперся в квартире с включенной газплитой в Костанае
Объявлены даты ЕНТ-2023
Школьные уроки начальной военной подготовки должны формировать у подростков представление о воинской службе и ее огромной значимости
Безвизовый режим с КНР: стоит ли нам бояться своих соседей?
Опасения по поводу возможного увеличения объемов незаконной миграции в связи с планами РК и КНР ввести безвизовый режим по сути своей надуманы
Планы по увеличению срока «безвиза» между РК и КНР до 30 дней вызвали бурное обсуждение в социальных сетях
Женщины должны занять треть руководящих постов в компаниях «Самрук-Казына»
На окраине столицы, в районе промзоны, происходят настоящие чудеса. Здесь буквально оживают старые советские машины, обретая вторую жизнь
В автобус с пассажирами выстрелил мопедист в Алматы
Казахстанским перевозчикам выдают онлайн на пунктах пропуска разрешение на проезд по территории Китая

Читайте также

Когда точность важна
Искусственный интеллект: риски и преимущества
Больше чистоты, больше зелени
А что, если?..

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]