​Развивая потенциал госслужбы

В семинаре, организованном при поддержке Академии государственного управления при Президенте РК, приняли участие глава управляющего комитета Регионального хаба в сфере государственной службы в Астане Алихан Байменов, ректор академии Болатбек Абдрасилов, представители Программы развития ООН в Казахстане, а также более 40 экспертов из 14 стран.

– Сейчас в Казахстане реализуется План нации «100 конкретных шагов», – отметил в своем приветственном слове А. Байменов. – Глава государства поставил задачу – наряду с реформами в области государственной службы наращивать потенциал отечественной научной школы в области госслужбы и госуправления.

По его словам, в странах СНГ есть определенное историческое отставание в области исследований, связанных с деятельностью государственного аппарата. В основном это вызвано тем, что в советское время научные исследования в этом направлении не поощрялись или были запрещены. В современных условиях возникла необходимость приложения интенсивных усилий, чтобы восполнить пробел в научной поддержке управленческих решений.

В свою очередь ректор Академии гос­управления при Президенте РК Болатбек Абдрасилов отметил, что проводится большая работа по повышению квалификации специалистов в области научного сопровождения сферы государственной службы.

– За последние несколько месяцев мы провели практически полную переквалификацию наших преподавателей, проведено 25 семинаров по современным методам исследований, в том числе и выездные в ведущих университетах Европы и США, – сказал Б. Абдрасилов. – Это позволило значительно продвинуться как нашему профессорско-преподавательскому составу, так и научным сотрудникам в вопросах проведения исследований в сфере госуправления.

За три года академией реализовано 52 научно-исследовательских проекта. Он также отметил, что региональный хаб предоставляет уникальную площадку для встреч экспертов из Казахстана с коллегами из других стран, обмена опытом.

Говоря о теме встречи, заместитель постоянного представителя ПРООН в РК Мунхтуя Алтангерел сделала акцент на проводимых исследованиях. В частности, на требованиях, которые должны обязательно соблюдаться.

– Важной частью исследований является то, что все участники должны быть полностью информированы о процедурах, методологиях и, естественно, выгодах и рисках, сопряженных с проведением конкретных исследований, – отметила она. – Мы в течение семинара будем говорить о позитивных или негативных составляющих в проведении исследования. А также о том, какие продукты должны они давать в результате. Есть еще два момента – это конфиденциальность и анонимность. Они являются критериями, которые необходимо соблюдать, особенно в сферах здравоохранения, общественных взаимоотношений, социальной защиты.

В ходе семинара участникам предлагаются практические упражнения, работа в интерактивных группах над совместными исследовательскими проектами.

Как подчеркнула заведующая кафедрой финансового права Башкирской академии госслужбы и управления Динара Миннигулова, развитие научной школы государственного управления, а также глубокий анализ предопределяющих факторов и научное обоснование государственных документов, проводимое в Казахстане, являются примером для России и других стран СНГ и Центральной Азии.

– Казахстан активно продвигается вперед. План нации «100 конкретных шагов», предложенный Нурсултаном Назарбаевым, служит ориентиром для многих других стран, в том числе России, – отметила она. – Сейчас Россия готовит стратегию развития до 2030 года. Кроме того, мы так же, как и казахстанские коллеги, будем синхронизировать наши исследования с исполнением целей развития до 2050 года, которые подготовлены ООН.

Региональный̆ хаб в сфере государственной службы создан в марте 2013 года на Учредительной конференции с участием 25 стран и 5 международных организаций. В 2015 году количество стран-участниц возросло до 31. Хаб стал международной платформой для обмена опытом и знаниями экспертов в сфере госуправления.