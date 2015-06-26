Развивая потенциал молодого поколения Свежий выпуск 635 Жулдыз АЙТЖАНОВА, Астана

В трехдневном международном семинаре-тренинге приняли участие 19 представителей международных организаций и около 30 человек – координаторов Науч­ного фонда Организации экономического сотрудничества (ОЭС) и Институтов образования ОЭС, учителя, научные работники, разработчики учебных программ, тренеры.

Организаторами мероприятия выступили Комитет науки МОН РК, а также ряд международных организаций: Научный фонд ОЭС (ECOSF), Институт образования ОЭС (ECOEI), Французский фонд «LAMAP», ­ЮНЕСКО, Исламский банк развития (IDB) и Международный центр науки, технологии и инновации (ISTIC).

– Правительство Франции способствует продвижению программы La main à la pâte, – отметил Президент Научного фонда ОЭС (ECOSF) Манзур Х. Соомро. – Она была запущена во Франции в 1996 году выдающимися учеными, а именно: Джорджем Чарпаком (лауреат Нобелевской премии), Пьером Ивом Лена и Ивесом Куэром. Мудрость Президента Нурсултана Назарбаева заключается в том, что он связывает идею развития с местными природными ресурсами. И наилучшим ресурсом в любой стране я считаю человеческий капитал. Придерживаюсь идеи, что Дворец школьников – это именно тот центр, который способствует воспитанию нового поколения людей, – подчеркнул он.

Как отмечают организаторы, участники семинара научились понимать идеи и 10 принципов La main à la pâte, получили опыт исследования по развитию потенциала, необходимого в сфере образования и науки, для регионов ОЭС, получили представление о деятельности, которая не только мотивирует школьников к науке, но и научит использовать методы обучения Программы La main à la pâte.