​Развивая систему жилстройсбережений

«Опыт «Баушпаркассе Швебишь Халь» интересен Казахстану, поскольку банк на сегодня – единственная стройсберкасса в Германии с международным опытом финансирования за рубежом», – отметил Ерболат Досаев.

Глава холдинга «Байтерек» подчеркнул, что модель немецкого банка была взята за основу при создании казахстанского АО «Жилстройсбербанк Казахстана» (дочерней организации холдинга).

В свою очередь Райнхард Кляйн выразил заинтересованность в укреплении казахстанско-германского сотрудничества в развитии системы жилищно-строительных сбережений.