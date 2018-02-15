​Разворот в положительную зону

Смена тренда

Однако статистические показатели развития кредитного рынка находились под давлением структурных изменений в банковском секторе и не в полной мере отражают качественные изменения, происходящие в кредитовании.

В целом восстановление рынка кредитования указывает на адаптацию как банков, так и заемщиков к новым экономическим условиям. Понижательный тренд кредитования банками экономики 2016 года в 2017-м сменился ростом. При этом важной отличительной чертой между трендами этих двух лет является то, что рост, наблюдавшийся в середине 2016-го, был результатом не кредитной активности банков, а следствием значительной переоценки валютных кредитов после почти двукратного обесценения национальной валюты.

В 2017-м рост был более качественным и связан с возобновлением процесса кредитования банками экономики. Тем не менее к концу прошлого года показатели кредитной активности существенно замедлились, и кредитный портфель по итогам года показал нулевой рост, сохранившись на уровне в 12,7 трлн тенге.

Структурные изменения банковского сектора определяли как перемены в его ландшафте, так и состоя­ние кредитных портфелей банков. Были проведены мероприятия по оздоровлению Казкоммерцбанка, в результате чего его требования к БТА Банку переданы в Фонд проб­лемных кредитов. Проб­лемные займы Bank RBK переданы в ТОО «Специальная финансовая компания ДСФК» в размере 600 млрд тенге.

Отозвана лицензия у Дельта Банка, в результате чего его кредитный портфель размером около 271 млрд тенге перестал учитываться в показателях банковской системы. Без учета показателей Казкоммерцбанка, Bank RBK и Дельта Банка совокупный рост кредитов остальных банков в 2017 году составил 10,8%.

Также ряд других банков объявлял о сделках по слиянию и поглощению, и хотя фактических сделок проведено не было, ресурсы этих финструктур отвлекались на переговоры, оценку перспектив, в ущерб кредитованию.

С точки зрения качественных характеристик кредитных порт­фелей банков важным является возобновление тенгового кредитования после полного завершения влияния эффекта переоценки валютных кредитов в конце 2016 года. Именно этот рост кредитного портфеля банков можно назвать «здоровым».

Другой особенностью развития рынка кредитования в 2017 году можно назвать определяющий вклад кредитования физических лиц в рост общего кредитного порт­феля банков.

Розничный фактор

Кредиты физическим лицам растут с марта 2017-го, и по итогам года рост портфеля кредитов населению составил 12,4%, или 501,2 млрд тенге. Возрастающий вклад потребительских кредитов является основным фактором рос­та кредитов физических лиц. Порт­фель потребительских кредитов, который составляет 2/3 кредитов физических лиц, увеличился на 15,3% за год (на 378,3 млрд тенге).

Портфель ипотечных кредитов (1/4 часть кредитов физических лиц) увеличился на 11,7% (или 127,6 млрд тенге).

Рост кредитного портфеля розничного сектора происходит на фоне реализации отложенного потребительского спроса, снижение которого наблюдалось в 2015–2016 годах. Однако фундаментальные причины роста розницы в банках свидетельствуют о краткосрочности тенденции. Несмотря на номинальный положительный рост, в реальном выражении (за минусом годовой инфляции) доходы населения снижаются на протяжении двух последних лет.

Рост ипотечных кредитов, в основном за счет тенговой час­ти, происходит благодаря росту кредитного портфеля Жилстройсбербанка, доля которого к концу 2017 года достигла 42% от всего ипотечного рынка. Оживление ипотечного кредитования в отдельных банках стимулируется за счет реа­лизации Программы жилищного строительства «Нұрлы жер».

Ввиду введенной регуляторной нормы, запрещающей выдачу валютной ипотеки лицам, не имеющим доходов в иностранной валюте, существенно снизился объем ипотечных займов в иностранной валюте. Рост ипотечного рынка ввиду его активного стимулирования со стороны государства, по всей вероятности, продолжится в 2018 году, но он будет несущественным в основном по причине ограниченных доходов населения.

Кредитование корпоративного сектора растет

Кредитный портфель бизнеса в 2017 году сократился на 5,8%, или 504,2 млрд тенге. Основное снижение происходило в последние 2 месяца указанного периода. Это было связано с исключением из общего портфеля банков кредитов Дельта Банка в результате лишения его лицензии на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг с 3 ноября 2017 года.

99,8% кредитов Дельта Банка, или 271 млрд тенге, принадлежали небанковским юридическим лицам. Вывод в специальную финансовую компанию проблемных кредитов Bank RBK, большинство которых тоже принадлежало юридическим лицам (более 3/4), также оказал влияние на показатели кредитного портфеля бизнеса. В Казкоммерцбанке наряду с реструктуризацией наблюдается снижение кредитного портфеля юридических лиц (порядка 200 млрд тенге за 2017 год). В связи с этим дальнейший анализ кредитного портфеля юридических лиц представлен без Bank RBK, Дельта Банка и Казкоммерцбанка.

Без учета этих банков рост объема кредитов юридических лиц за 2017 год составил 8,4%, или 558,8 млрд тенге. За исключением торговли и связи все другие отрас­ли находятся в положительной зоне роста.

Кредитование промышленности выросло на 20,7%, или 299 млрд тенге, заняв лидирующую позицию по абсолютному росту (составило 1/4 часть кредитного портфеля бизнеса). При этом в его структуре основную долю занимают кредиты предприятиям в отрасли добычи нефти и газа, которые выросли за год на 21,5%, или 282 млрд тенге (94,4% роста всей промышленнос­ти). Это показывает улучшение финансового состояния предприятий в данной отрасли, чему способствует увеличение объемов добычи нефти.

Кредитование торговли снизилось на 8,9%, или 167 млрд тенге, а его удельный вес за год уменьшился на 5 пп., до 24%. Кредитование сельского хозяйства увеличилось на 27%, или 121 млрд тенге (8% от всего кредитного портфеля бизнеса, или 570 млрд тенге).

Наибольший вклад вносят другие отрасли (рост на 17,2%, или 274,6 млрд тенге), включающие индивидуальную деятельность (98,2%, или 104,5 млрд тенге), непроизводственную сферу (8,5%, или 78 млрд тенге) и операции с недвижимостью (16%, или 92,4 млрд тенге). Бизнес направил полученные кредиты в основном на приобретение оборотных средств (45,8% от кредитов юридических лиц) и основных фондов (12,3%).

В целом можно отметить медленное восстановление спроса на кредитные ресурсы со стороны реального сектора экономики, несмотря на то, что сам реальный сектор находится под положительным влиянием благоприятной ситуации на мировых товарных и финансовых рынках. Наблюдающиеся признаки восстановления экономики по мере дальнейшего повышения деловой активности и очистки балансов банков в рамках Программы повышения финансовой устойчивости банковского сектора должны привес­ти к более ощутимому улучшению ситуации на рынке кредитования.

В заключение важно отметить, что в 2017 году рынок кредитования после достаточно длительного периода спада наконец развернулся в положительную зону. Медленное восстановление рынка кредитования показывает адаптацию как банков, так и заемщиков к новым условиям. Однако структурные реформы в банковской системе не могли не повлиять (негативно) на показатели кредитного рынка. Восстановление экономики и улучшение активов качества банков, начавшиеся в 2017-м, должны привести к положительным изменениям на рынке кредитования в 2018 году.