"Развращал родной дедушка": в полиции прокомментировали заявление 19-летней девушки
Екатерина Елисеева
Полицейские Жамбылской области прокомментировали заявление в СМИ 19-летней девушки, которую якобы развращал родной дедушка, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.
"В средствах массовой информации было опубликовано заявление 19-летней жительницы города Шу Жамбылской области о совершении развратных действии дедом по материнской линии. Однако данный факт не зарегистрирован в Департаменте полиции Жамбылской области, а также отсутствует заявление в письменной или устной форме", – сообщили в пресс-службе ДП региона.
В связи с этим полиция просит девушку обратиться в ДП Жамбылской области или позвонить по телефонам доверия: 8 (7262) 43-05-22, 43-14-03.