Развращение детей подростками в Алматы: мать пострадавших мальчиков сделала заявление

Жительница города Алматы, чьи несовершеннолетние дети подверглись действиям сексуального характера со стороны подростков, указывает на целенаправленную провокацию, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По словам женщины, неизвестные, используя кадры из еe интервью для СМИ и синхрона соседки, умышленно сформировали информационное сообщение о межнациональной розни. Факты вырваны из контекста, сетует мама двоих детей.

Ирина намерена обратиться за помощью в полицию и инициировать по данному факту официальное разбирательство.

«Всe дети, участвовавшие в происшествии, – европейской национальности и не стоит придавать ему межнациональный окрас. Я с рождения живу в Казахстане, у меня очень много друзей других национальностей. Все мы живeм в мире», – заключила алматинка.

Напомним, ранее в социальных сетях появился пост матери двоих детей о том, что ее дети подверглись насилию со стороны подростков.