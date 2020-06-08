Развращение малолетних в актюбинском лагере: приговор оставлен без изменений

Постановлением судебной коллегии по уголовным делам Актюбинского областного суда приговор в отношении воспитателя летнего лагеря, признанного виновным в развращении нескольких малолетних детей, оставлен без изменений, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу облсуда.
Напомним, приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Актюбинской области от 26 марта мужчина был осужден по статье 124 части 3 УК РК и приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, с пожизненным лишением права занимать педагогические должности и должности, связанные работой с несовершеннолетними.
Согласно приговору, являясь воспитателем летнего лагеря он совершил развратные действия сексуального характера в отношении нескольких малолетних детей.
По ходатайству защиты осужденного судебной коллегией по уголовным делам было возобновлено судебное следствие, осуществлен опрос дополнительных свидетелей и законных представителей потерпевших.
Судебная коллегия пришла к выводу о том, что совокупностью доказательств вина воспитателя лагеря полностью доказана, следствие по делу проведено всесторонне, полно и объективно.
О том, что вожатого загородного детского лагеря "Акбобек-Восток" подозревают в развращении малолетних, стало известно в июле 2019 года. Тогда заявление на 22-летнего воспитателя написали родители 7 детей.
Как сообщили в областном управлении образования, подозреваемый являлся студентом одного из столичных вузов. Во время летних каникул он устроился на работу в детский лагерь. После скандального инцидента его сразу уволили.
Во вверенном ему отряде были мальчики в возрасте от 10 до 12 лет, с которыми, по словам специалистов управления, он просто не смог найти общий язык.
Согласно приговору, являясь воспитателем летнего лагеря он совершил развратные действия сексуального характера в отношении нескольких малолетних детей.
По ходатайству защиты осужденного судебной коллегией по уголовным делам было возобновлено судебное следствие, осуществлен опрос дополнительных свидетелей и законных представителей потерпевших.
Судебная коллегия пришла к выводу о том, что совокупностью доказательств вина воспитателя лагеря полностью доказана, следствие по делу проведено всесторонне, полно и объективно.
О том, что вожатого загородного детского лагеря "Акбобек-Восток" подозревают в развращении малолетних, стало известно в июле 2019 года. Тогда заявление на 22-летнего воспитателя написали родители 7 детей.
Как сообщили в областном управлении образования, подозреваемый являлся студентом одного из столичных вузов. Во время летних каникул он устроился на работу в детский лагерь. После скандального инцидента его сразу уволили.
Во вверенном ему отряде были мальчики в возрасте от 10 до 12 лет, с которыми, по словам специалистов управления, он просто не смог найти общий язык.