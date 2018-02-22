​Развязка близка

В Талдыкоргане завершился 4-й тур чемпионата Казахстана по волейболу среди женских команд Нацио­нальной лиги. Ровнее всех дистанцию в 7 матчей прошли двукратные чемпионки страны – волейболистки усть-каменогорского «Алтая», проигравшие лишь одну встречу. Они потерпели поражение от вдохновенно игравшей в столице Семиречья команды «Алматы».

Но это не убавило шансов спорт­сменок Рудного Алтая в третий раз подряд выиграть золотые медали республиканского первенства. Сейчас положение команд в таблице розыгрыша таково: «Алтай» – 78 очков, «Жетысу» (Талдыкорган) – 62, «Иртыш-Казхром» (Павлодар) – 62, «Алматы» – 50, «Астана» – 36, «Куаныш» (Петропавловск) – 23, «Алтай-2» (Усть-Каменогорск) – 22, «Караганда» – 3.