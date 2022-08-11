Разъяренная женщина разбила палкой чужое авто в Семее

Полиция города Семея прокомментировала скандальное видео, где женщина разбивает палкой чужой автомобиль, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Semeynews.kz.

Паблик partisano_tv сообщает, что якобы водитель перепутал передачу и въехал в киоск, но торговая точка не пострадала. Кем является женщина, неизвестно.

В полиции Семея сообщили, что по данному факту Затонским отделом полиции начато досудебное расследование по части 1 уголовной статьи «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества».

«Виновные лица установлены. В отношении них в настоящее время органом досудебного расследования проводятся необходимые следственные мероприятия по закреплению доказательств, в том числе назначены необходимые судебные экспертизы», — пояснили в УП Семея.

В полиции добавили, что иные данные досудебного расследования, в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежат.

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