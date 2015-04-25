Разъяснение Генеральной прокуратуры о соблюдении требований выборного законодательства

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Генеральная прокуратура Республики Казахстан
На сегодня какие-либо нарушения со стороны избирательных комиссий или государственных органов не зафиксированы. Имели место лишь отдельные нарушения условий проведения предвыборной агитации, а также публикации результатов опросов общественного мнения, по которым приняты меры предупредительного характера.
В целом все мероприятия, предшествующие дню голосования, включая агитацию, проведены в соответствии с требованиями Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан».
Вместе с тем в целях предупреждения правонарушений накануне, а также в день голосования обращаем внимание всех участников избирательного процесса на следующие нормы законодательства.
В соответствии с пунктом 2 статьи 27 Конституционного закона, предвыборная агитация заканчивается в 24 часа по местному времени дня, предшествующего дню выборов, то есть в 24.00 24 апреля 2015 года. В день выборов и предшествующий ему день любая предвыборная агитация запрещается (статья 32 Конституционного закона). При этом печатные агитационные материалы, ранее вывешенные вне помещений избирательных комиссий и помещений для голосования, могут сохраняться на прежних местах.
В течение пяти дней до дня голосования и в день голосования не допускается публикация в средствах массовой информации результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами. Запрещается проводить опрос общественного мнения в день выборов в помещении или в пункте для голосования (пункт 9 статьи 28 Конституционного закона).
Согласно пункту 2 статьи 39 Конституционного закона находящиеся в помещении для голосования лица обязаны строго соблюдать правила, установленные избирательной комиссией. Председатель соответствующей избирательной комиссии ответственен за порядок и имеет право потребовать от любого, кто нарушает положения Конституционного закона и препятствует проведению голосования, покинуть помещение. В день голосования запрещается присутствие в помещении для голосования посторонних лиц, не связанных с избирательным процессом.
Следует отметить, что каждый избиратель голосует лично. Передача права голоса, как и голосование за других лиц, на выборах не допускается (статья 41 Конституционного закона).
Генеральная прокуратура Республики Казахстан официально предупреждает об ответственности за:
- проведение предвыборной агитации в день выборов либо предшествующий им день;
- нарушение требования о равном избирательном праве путем голосования два или более раза или за другого избирателя;
- выдачу гражданам избирательных бюллетеней в целях предоставления им возможности голосования за других лиц;
- опубликование в средствах массовой информации результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в течение пяти дней до дня голосования и в день голосования;
- проведение опроса общественного мнения в день выборов в помещении или пункте для голосования.
Разъясняя изложенные выше нормы законодательства, Генеральная прокуратура Республики Казахстан призывает всех физических и юридических лиц, а также средства массовой информации к неукоснительному соблюдению законности накануне, а также в день проведения внеочередных президентских выборов.

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