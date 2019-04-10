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​Разъяснение от министра
Гуляим Тулешева

Об этом на пресс-конференции по итогам заседания Правительства сообщил министр труда и социальной защиты населения Бердибек Сапарбаев. Он также разъяснил актуальные вопросы назначения адресной социальной помощи.

Одним из главных условий назначения АСП является наличие постоянной или временной прописки по месту проживания. Для тех граждан, которые ее не имеют, акиматы должны предусмотреть возможность временной регистрации.

– Если гражданин последние 5 лет проживает, допустим, в столице, но у него нет прописки, ему необходимо получить временную регистрацию через центры занятости, – пояснил глава ведомства.

Министр также высказался об очередях на назначение адресной социальной помощи в центрах занятости населения.

– Я сам посетил несколько цент­ров занятости в столице. К сожалению, в первые дни, в первой декаде были очереди. Хотя мы неоднократно разъясняли, что не нужно разом всем идти. Назначение и прием документов будут проводиться в течение месяца, независимо от того, когда документы подали, – сказал Бердибек Сапарбаев.

Что касается истребования неких дополнительных документов со стороны госслужащих, то такие факты время от времени также фиксируются в центрах занятости населения.

– К сожалению, есть такие специалисты. Хотя до них доводилось, что требуется только удостоверение личности. Во время посещения мы выявили подобные факты, дали задание руководителям центров занятости, акиматам, чтобы никто дополнительных документов не запрашивал, – добавил министр.

Напомним, адресная социальная помощь (АСП) – это денежная выплата, предоставляемая малообеспеченным гражданам и семьям с низким уровнем дохода, в том числе многодетным семьям.

С 1 апреля критерий для оказания адресной социальной помощи повышен до 20 789 тенге во всех регионах за исключением 3 городов: Нур-Султан, Алматы и Актау Мангистауской области. Здесь показатель выше ввиду более дорогого уровня жизни. 

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