Разыграли путевки в Бразилию Статьи 797 Чингиз ТАШЕНОВ, Акмолинская область

Температура воды в озере Айнаколь в день начала соревнований юниоров составляла всего 11 градусов по Цельсию, и поэтому технический делегат старта Рейчел Рибо из Филиппин приняла решение поменять этап плавания на бег. С самых первых метров дистанции разгорелась острая борьба между представителями Казахстана Никитой Курганским из Костаная и Денисом Туницким из Кокшетау. Денис проявил себя настоящим бойцом, сражался до последних метров и в итоге в финишном створе появился первым, опередив своего товарища по команде на 13 секунд.



К моменту старта мужской элиты судьи зафиксировали повышение температуры до 12,5 градуса, поэтому было принято решение разрешить этап плавания, но только в гидрокостюмах. На старт вышли 20 мужчин и 7 женщин. С первых же метров дистанции лидерство захватил представитель Германии Максимилиан Швец, который лидировал в плавании, велогонке и беге. В результате он победил с отрывом в 21 секунду. Острая борьба разгорелась за второе место между представителями Германии – Валентином Вернзом и России – Андреем Моисеенко. В итоге россиянин, выиграв 11 секунд, занял второе место.



У женщин интригу создало соперничество между аргентинкой Роминой Виогиоли и представительницей Эквадора Элизабет Браво, которые специально прибыли в Бурабай для завоевания очков, дающих им право получить олимпийскую лицензию. Обе соперницы были настроены по-боевому, сражались всю дистанцию на равных, но в распределение мест вмешалась россиянка Анастасия Полянская, которая на последнем круге бега предприняла мощный спурт и заняла первое место.



У эквадорки Элизабет Браво второе место и путевка на Олимпийские игры, а аргентинка Ромина Виогиоли заняла третье место.



