3 октября в честь Дня сотрудничества тюркоязычных стран в столице состоялся турнир по мини-футболу «Тюркский кубок», организованный Международной Тюркской академией и Министерством иностранных дел Казахстана. Турнир был приурочен к 30-летию Независимости ряда тюркских государств.

В соревнованиях, прошедших на стадионе «Астана-Арена», приняли участие сборные коман­ды посольств Азербайджана, Кыргызстана, Венгрии, Турции, Туркменистана, Узбекистана, международных организаций, в частности Меж­дународной Тюркской академии, Исламской организации продовольственной безопаснос­ти (IOFS), Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и Министерства иностранных дел.

Выступая на открытии турнира, первый заместитель министра иностранных дел Рес­публики Казахстан Шахрат Нурышев пожелал участникам соревнований удачи. В свою очередь глава Международной Тюркской академии Дархан Кыдырали отметил, что в этом году вместе с юбилейными датами Независимости братских стран исполняется и 30 лет тюркской интеграции.

По итогам турнира первое место завоевала команда посольства Венгрии в Казахстане. Второе место досталось команде Министерства иностранных дел страны, а тройку лидеров замкнула команда Международной Тюркской академии.

Стоит отметить, что Тюркский совет был создан 3 октяб­ря 2009 года по инициативе Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, почетного председателя Тюркского совета Нурсултана Назарбаева. Этот исторический день отмечается как День солидарности тюркоязычных стран. Штаб-квартира международной организации находится в Стамбуле. Членами организации являются Казахстан, Азербайджан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан, а Венгрия имеет статус наблюдателя.