Разыскиваемого 7 лет Толегена Рамеева вернули из Дубая в Казахстан

Национальным центральным бюро Интерпола МВД Казахстана при взаимодействии с Генеральным консульством РК в Дубай и Агентством по финансовому мониторингу, из Объединенных Арабских Эмиратов в Казахстан возвращен 43-летний уголовный преступник Рамеев Толеген, разыскиваемый с 2015 года за мошенничество в особо крупном размере, сообщает Kazpravda.kz
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Сумма ущерба составила свыше 60 млн тенге. В настоящее время фигурант помещен под стражу, отметили в МВД.
"За последние три месяца на территории Испании, России, Бахрейна, ОАЭ, Грузии, Венгрии и других стран установлены и задержаны 16 разыскиваемых лиц за различные преступления. К примеру, в Венгрии был задержан гражданин Румынии Ieudean Daniel Ioan, разыскиваемый департаментом полиции Алматы за кражу денег путем хакерских действий. Он в составе транснациональной организованной преступной группы путем умышленного неправомерного доступа к счетам казахстанских, российских, тайских, украинских, азербайджанских, тайванских банков переводил деньги на банковские карты и обналичивал их. Сумма ущерба составила более 9 млн долларов США", - рассказали в министерстве.
Решается вопрос о его выдачи в Казахстан, добавили в пресс-службе.