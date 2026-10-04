Разыскиваемого с 2021 года казахстанца экстрадировали в Астану

Операцию провели КНБ и НЦБ Интерпола при координации Генпрокуратуры

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Мужчину подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. После доставки в Казахстан его поместили в следственный изолятор, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ.

Гражданина Казахстана, находившегося в международном розыске, доставили из-за рубежа в Астану 2 октября.

Операцию провел Комитет национальной безопасности во взаимодействии с Национальным центральным бюро Интерпола МВД РК при координации Генеральной прокуратуры.

«Указанное лицо подозревается в совершении мошеннических действий в особо крупном размере и с 2021 года скрывалось от правосудия», – сообщили в пресс-службе КНБ.

После доставки в Казахстан подозреваемого поместили в следственный изолятор.

Другие подробности дела в КНБ не раскрывают в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса.