Разыскиваемого с 2021 года казахстанца экстрадировали в Астану

Операцию провели КНБ и НЦБ Интерпола при координации Генпрокуратуры
Мужчину подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. После доставки в Казахстан его поместили в следственный изолятор, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ.
Гражданина Казахстана, находившегося в международном розыске, доставили из-за рубежа в Астану 2 октября.
Операцию провел Комитет национальной безопасности во взаимодействии с Национальным центральным бюро Интерпола МВД РК при координации Генеральной прокуратуры.
«Указанное лицо подозревается в совершении мошеннических действий в особо крупном размере и с 2021 года скрывалось от правосудия», – сообщили в пресс-службе КНБ.
После доставки в Казахстан подозреваемого поместили в следственный изолятор.
Другие подробности дела в КНБ не раскрывают в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса.