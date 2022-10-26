Разыскиваемого за убийство мужчину задержали в Жетысу

Полицейские Ескельдинского района задержали ранее неоднократно судимого 43-летнего мужчину, разыскиваемого по подозрению в причастности к смерти своего односельчанина, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Задержанный доставлен в районный отдел полиции и помещен под стражу.

В полиции рассказали, что 16 сентября в селе Алдабергенова между двумя местными жителями произошла словесная перепалка. В итоге, один из мужчин с тяжелой травмой головы был госпитализирован в больницу, где, несмотря на усилие медиков, скончался. Подозреваемый скрылся и был вскоре объявлен в межгосударственный розыск.

Как выяснилось, мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за тяжкие преступления и отбывал наказание в пенитенциарных учреждениях.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что мужчина скрывался на одной из съемных квартир в Талдыкоргане. Разыскиваемого задержали и поместили под стражу", – сообщили в полиции района.

Расследование по факту проводится согласно ст.106 ч.3 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего".