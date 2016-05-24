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Разыскиваемый за мошенничество казахстанец задержан в Эр-Рияде, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу МВД РК.
По запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Республики Казахстан в столице Саудовской Аравии задержан 46-летний гражданин Казахстана Мухит Омар, разыскиваемый ДВД Карагандинской области за мошенничество в особо крупном размере.
"Мухит Омар с 2006 по 2008 год, являясь председателем правления ТОО AB Metalls города Балхаш, путем обмана и злоупотребления доверием совершил хищение чужого имущества, неоднократно", – говорится в сообщении.
В ходе проведения расследования установлены факты использования фиктивных документов, подделок подписей на доверенностях и договорах, а также других мошеннических действий фигуранта.
Общая сумма ущерба составила свыше 200 млн тенге.
В настоящее время решается вопрос экстрадиции задержанного в Казахстан.