РД КМГ: падение цен на нефть – серьезный вызов Послание Президента 752 Асель КУСАИНОВА

Но при этом перед Правительством ставится непростая, но конкретная задача – обеспечить все социальные обязательства в полном объеме". Как отражаются макроэкономические условия непосредственно на производителях нефти? Будут ли снижены прогнозы по добыче нефти на 2015 год, а также расходы по социальным обязательствам? На этот и другие вопросы "Казахстанской правды" отвечает Абат НУРСЕИТОВ, генеральный директор АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" – компании, которая входит в тройку лидеров по объему добываемой в стране нефти.



– Абат Акмуканович, условия, в которых работает РД КМГ, значительно изменились с начала года. В феврале произошла корректировка курса тенге, благодаря которой вы получили рекордную за все время существования компании прибыль. Однако вторая половина года ознаменовалась снижением цены на нефть. Как эти события, а также политическая нестабильность в мире отражаются на деятельности РД КМГ?



– Действительно, РД КМГ за первые девять месяцев 2014 года получила прибыль в размере 242 миллиардов тенге. Но этот доход частично нивелирован ростом экспортной таможенной пошлины, транспортных расходов и увеличением фонда оплаты труда. Что касается снижения стоимости нефти на международных рынках, то это, конечно, серьезный вызов для нашей компании, поскольку не секрет, что наши месторождения в основном зрелые, и нам приходится инвестировать немалые денежные средства в модернизацию производства, а также нести большие социальные обязательства.



– В связи с этим будут ли какие-то изменения в планах добычи нефти на 2015 год?



– План добычи нефти на 2015 год утверж­ден на заседании совета директоров. Мы по-прежнему ожидаем постепенное увеличение объемов добычи на наших основных активах (ОМГ и ЭМГ) к 2018 году на 4% (по сравнению с 2013 годом). Остальные расходы, не связанные непосредственно с добычей и уже сущест­вующими социальными обязательствами, были пересмотрены. В частности, капитальные вложения в 2015 году планируются в размере 115 миллиардов тенге. Это на 14% ниже, чем наши планируемые расходы в 2015 году согласно бизнес-плану, который утверждался годом ранее. Снижение расходов планируется главным образом за счет снижения инвестиций, не влияющих на уровень производства, снижения расходов на инфраструктурные проекты, а также за счет переноса на более поздний срок некоторых долгосрочных проектов программы модернизации.



– Отразятся ли эти изменения на зарплате нефтяников?



– Я могу сказать, что мы планируем сохранить наши социальные выплаты и уровень постоянной части заработной платы на существующем сегодня уровне. Все обязательства в рамках коллективных договоров, заключенных в основном до 2017 года, будут по-прежнему выполняться. Это премиальные выплаты, медицинское страхование работников и членов их семей, отдых детей в оздоровительных лагерях – все эти пункты не были сокращены. Кроме того, условия коллективных договоров предусматривают индексацию заработной платы на уровень инфляции. В наших дочерних компаниях расходы на эти цели в 2014 году составляют 7,2 миллиарда тенге. Однако мы все понимаем, и об этом говорит Президент Республики Казахстан в своем ноябрьском Послании "Нұрлы жол", что нас ждут непростые в экономическом плане времена, и нам нужно подойти к своим расходам еще более взвешенно, чем раньше.



– К вопросу о расходах. В последние годы очень много говорится о закредитованности населения, а Мангистауская область, где находится ваш крупнейший актив "Озенмунайгаз", лидирует по темпам роста потребительских кредитов на душу населения. По данным ranking.kz, население области взяло за последний год в банках на потребительские нужды 119,5 миллиарда тенге. Вас не настораживают такие цифры?



– Цифры, безусловно, очень большие. Однако мы не можем диктовать своим работникам, как тратить заработанные деньги. Единственное, что мы можем сделать, это проинформировать их о рисках, которые несут в себе кредиты. Мы в нынешнем году провели в Актау и Жанаозене специальные семинары по повышению финансовой грамотности для наших работников, где специалисты рассказывали об особенностях существующей кредитной системы в Казахстане, о возможностях ведения семейного бюджета, о рациональном и грамотном использовании своих средств. До конца года такие семинары будут проведены в Атырауской области для работников "Эмбамунайгаз" и в Кызылординской для ТОО "СП "Казгермунай".



– Один из главных показателей эффективности работы добывающей компании – это, безусловно, выполнение плана по добыче. Судя по пресс-релизам, у вас все идет по плану?



– Да, по итогам 9 месяцев текущего года наша компания перевыполнила консолидированный план по добыче нефти. Консолидированный объем с учетом долей в наших совместных и дочерних предприя­тиях составил 9 миллионов 217 тысяч тонн нефти. При этом консолидированный план добычи на 2014 год составляет 12 миллионов 263 тысячи тонн нефти, и у нас есть все основания полагать, что он также будет выполнен. Кроме того, несмотря на определенные трудности, в текущем году мы ввели в пробную эксплуатацию месторождение Новобогат ЮВ на блоке Лиман. Буквально на днях в Кызылординской области было введено в эксплуатацию газонефтяное месторождение Аксай на базе нашего совместного предприятия ТОО "СП "Казгермунай". Объемы газа с этого месторождения станут хорошим подспорьем в обеспечении населения Кызылорды голубым топливом, что соответствует поручениям Главы государства.



– Какие современные технологии применяет компания, чтобы увеличить коэффициент извлечения нефти? Ведь не секрет, что месторождения РД КМГ уже прошли свой пик добычи.



– Это очень актуальный вопрос, поскольку наши месторождения действительно разные по возрасту – от 10 до 100 лет. О важности этого вопроса говорит и то, что соответствующее поручение повышать коэффициент извлечения нефти дал в феврале нынешнего года Президент Республики Казахстан на расширенном заседании Правительства. Мы в основном применяем вторичные методы поддержания пластового давления. Однако наряду с этим внедряем и новейшие технологии. К примеру, с июня текущего года на мес­торождении Нуралы нашего совместного предприятия "Казгермунай" в Кызылординской области мы испытываем новый вид технологий – полимерное заводнение. Аналогичная технология апробируется на месторождении Забурунье АО "Эмбамунайгаз". В следующем году планируем начать такую работу в АО "Озенмунайгаз" и АО "Каражанбасмунай".



– Еще один важный показатель – восполнение запасов. Как обстоят дела с этим? Какие геологоразведочные работы сейчас ведет РД КМГ?



– РД КМГ ведет постоянную и планомерную работу, направленную на прирост запасов нефти и газа и восполнение сырьевой базы компании, проводя геологоразведочные работы. Поэтому, как и ранее, на перспективных площадях мы проводим сейсмические исследования, бурим и испытываем поисково-разведочные скважины, отбираем и анализируем керн и пробы пластового флюида, то есть проводим весь спектр необходимых исследований для обнаружения скоплений углеводородов. Естественно, что интенсивность проводимых геологоразведочных работ зависит от уровня перспективности того или иного блока. Можно отметить, что наблюдается положительная динамика в восполнении запасов, утверждаемых в Государственной комиссии по запасам Республики Казахстан. Так, если в 2012 году прирост извлекаемых запасов по категориям АВС1 + С2 составил 3,6 миллиона тонн нефти, а за 2013 год – 5,0 миллиона тонн нефти и конденсата, то в 2014 году прирост утвержденных извлекаемых запасов по категориям АВС1 + С2 ожидается на уровне 9,3 миллиона тонн нефти и конденсата.



Что касается геологоразведочных работ, то главным событием нынешнего года для нашей компании стало открытие новой залежи нефти на месторождении Рожковское. Примечательно, что изначально разведочные работы на этом месторождении были нацелены на поиск углеводородов в бобриковском и турнейском горизонтах, а запасы категории 2Р по этим горизонтам, согласно проводимым техническим аудитам по международным стандартам, выросли с 5,4 миллиона тонн в 2012 году до 7,9 миллиона тонн в 2013 году. Однако, помимо этих горизонтов, нефть была найдена еще и в отложениях башкирского возраста! Мы планируем ввести данное мес­торождение в эксплуатацию в 2017 году.



В целом, проанализировав исторические и вновь полученные геолого-геофизические материалы, мы пришли к выводу, что несколько блоков в текущем геологоразведочном портфеле имеют низкую перспективность, но на некоторые, в частности, находящиеся на северном борту Прикаспийской впадины (в Западно-Казахстанской области), мы возлагаем определенные надежды.



Мы продолжаем искать пути расширения нашего геологоразведочного портфеля и подтверждаем свою готовность инвестировать средства в новые перспективные разведочные проекты, так как только таким образом возможно увеличить ресурсную базу нашей компании.



– Несколько лет назад вы объявили о начале масштабной модернизации производства на ваших основных активах. Есть ли эффект?



– В рамках этой программы в АО "Озенмунайгаз" был открыт цех по диагностике и ремонту подземного оборудования, установка по подготовке жидкости для глушения скважин, в ТОО "Управление технологического транспорта и обслуживания скважин" мы ввели в эксплуатацию новую производственную базу на 250 единиц транспорта и спецтехники. В "Озенмунайгазе" строится цех по ремонту нефтепромыслового оборудования и сервисный центр на 1 000 единиц автомашин, идет реконструкция системы закачки воды в пласт. Это все в Мангистауской области. На месторождениях Восточный Макат и С. Балгимбаева АО "Эмбамунайгаз" в Атырауской области введены в эксплуатацию установки по подготовке и транспортировке попутного газа. И этот список можно продолжить.



Уже сейчас можно говорить о первых позитивных результатах. В частности, уменьшен закуп основного подземного оборудования: насосно-компрессорных труб, насосных штанг. За счет ввода цеха по глушению скважин уменьшен срок вывода на рабочий режим эксплуатационных скважин после текущего ремонта. Благодаря внедрению систем GPS на месторождениях расходы на топливо снижены на 17%, этот проект был окуплен за два года. В целом программа модернизации позволяет сдерживать дальнейший рост контролируемой части затрат, обеспечила стабилизацию добычи в 2012–2013 годах, операционных индикаторов, а также соблюдение требований экологического законодательства в среднесрочной перспективе.



– В середине года вы подписали меморандум о сотрудничестве в сфере экологии между МООС, МНГ, НК КМГ и РД КМГ. Что-то уже сделано в рамках этого документа?



– Меморандум, о котором вы говорите, направлен на предотвращение, снижение и ликвидацию замазученных земель и утилизацию отходов. В частности, речь идет об утилизации и переработке отходов, которые находятся на контрактной территории АО "Озенмунайгаз". Как вы знаете, эксплуатация нефтяных месторож­дений на Узене в Мангистауской области и на Эмбинской группе месторождений в Атырауской началась еще в прошлом веке. Тогда вопросам охраны окружающей среды уделялось недостаточно внимания, что привело к образованию обширных нефтезагрязненных территорий.



До конца текущего года из имеющихся на территории месторождений "Озенмунайгаза" более 2 миллионов тонн отходов завершится ликвидация 400 тысяч тонн, в том числе утилизация замазученного грунта в количестве 52 тысяч тонн с использованием

энергоаккумулирующей добавки на основе гуматосодержащих композиционных материалов. Такая технология утилизации является научной разработкой Института химических наук имени А. Бектурова, где нейтрализованный грунт планируется использовать в составе материалов для дорожного строи­тельства. Также мы изучаем передовые мировые технологии по утилизации отходов. В текущем году были проведены опытно-промышленные испытания на эффективность метода гидродинамической очистки, получены положительные результаты. Эта технология позволяет обеспечить экологическую безопасность и наименьшее воздействие на окружающую среду.



По другим нашим предприятиям – "Эмбамунайгаз", "Каражанбасмунай" и "Казгермунай" – до конца года будет утилизировано более 340 тысяч тонн промышленных отходов.



До 2021 года мы планируем утилизировать и переработать в Узене почти 1,3 миллиона кубометров "исторических" отходов.



Кроме того, сейчас в "Озенмунайгазе" занимаемся очисткой радиационно-загрязненных насосно-компрессорных труб и другого оборудования, на которых откладываются радиоактивные соли и окалины. До недавних пор такое оборудование размещалось на полигоне временного хранения "Озенмунайгаза". Для решения этой проблемы наша компания провела опытно-промышленные испытания различных технологий по их очистке, которые дали положительные результаты. В нынешнем году специализированная подрядная организация очистила 1 000 тонн радиационно-загрязненных труб. После очистки трубы возвращены в хозяйственный оборот предприятия для повторного использования в производственных нуждах.



– Есть ли у компании планы расширить свою операционную деятельность за счет заключения сделок с иностранными корпорациями?



– Да, такие планы имеются. На сегодня в силу имеющихся обязательств по конфиденциальности не могу раскрыть деталей таких работ, но, думаю, в ближайшей перспективе мы сможем объявить инвестиционному сообществу и СМИ о наших новых партнерствах с зарубежными компаниями.



– В текущем году РД КМГ исполнилось 10 лет. Какие итоги вы можете подвести?



– Наша компания обеспечивает работой огромный коллектив – более 26 тысяч человек работают на наших основных и совместных предприятиях в четырех областях Казахстана. В рамках программы модернизации производства мы улучшаем и условия труда нефтяников – наряду с промышленными объектами инвестируем в объекты социально-бытового назначения. Так, в "Озенмунайгазе" сданы в эксплуатацию новое общежитие на 100 мест и более 50 хозяйственно-бытовых комп­лексов. В управлении буровых работ "Озенмунайгаза" введен в эксплуатацию новый хозяйственно-бытовой комплекс на 700 мест. На месторождениях Каражанбас и Каламкас построены вахтовые поселки стоимостью 3,6 миллиарда тенге для работников нашей дочерней компании.



Очень многое мы сделали для развития социальной инфраструктуры в регионах нашей деятельности. За 10 лет РД КМГ инвестировала более 45 миллиардов тенге в строительство школ, детских садов, физкультурно-оздоровительных центров, домов культуры и других объектов. В городе Жанаозене строится медицинский центр для населения, состоящий из поликлиники и стационара, построен и сдан в эксплуатацию 200-квартирный жилой дом. За последние несколько лет РД КМГ профинансировала ремонт участков, ведущих к месторождениям, на дорогах Узень – Кызылсай, Аккистау – С. Балгимбаева, Каратон – Терень-Узек и других.



При этом мы постоянно оставались одним из крупнейших налогоплательщиков Казахстана. За 10 лет РД КМГ выплатила в бюджет страны более 2,3 триллиона тенге – это около 17 миллиардов долларов. Около 60% дивидендных выплат приходится на государственный холдинг НК КМГ, а это еще 254 миллиарда тенге (1,8 миллиарда долларов) за прошедшие годы. Каждый новый год приносит новые вызовы для нашей компании. Однако даже в сложных меняющихся условиях мы намерены продолжать выполнять наши обязательства перед своими работниками и перед нашими акционерами, главным из которых является государство.

