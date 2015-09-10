Реабилитационный центр для жертв ядерных испытаний построит Катар в Семее

В Дохе состоялись переговоры депутата Мажилиса Парламента РК Каната Саудабаева, возглавляющего Фонд культуры, образования и социальных программ Нурсултана Назарбаева, и министра иностранных дел Государства Катар, председателя Фонда развития Катара Халеда бен Мухаммеда аль-Атыйи, сообщает Kazpravda.kz
.
В соответствии с договоренностями Президента РК Нурсултана Назарбаева и Эмира Государства Катар шейха Тамима бен Хамада Аль Тани, достигнутыми в Астане в 2014 году, собеседники рассмотрели вопросы совместной реализации проекта по созданию реабилитационного центра для жертв ядерных испытаний в Семее.
Была отмечена особая гуманитарная направленность центра и его востребованность для более чем 730 тыс. жителей Восточно-Казахстанской, Карагандинской и Павлодарской областей, нуждающихся в лечении и реабилитации от пагубных последствий 40-летних ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.
Стороны выразили намерение завершить подготовку и согласование соглашения по строительству центра к визиту Президента Нурсултана Назарбаева в Государство Катар, намеченного на конец октября нынешнего года. На встрече были также обсуждены другие сферы возможного сотрудничества. Во встрече также принял участие Посол РК в Катаре Аскар Шокыбаев.