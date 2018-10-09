Реабилитация в Казахстане убыточна и нерентабельна – Биртанов

Отрасль медицинской реабилитации в Казахстане остается убыточной и нерентабельной и требует дополнительного финансирования, заявил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов на заседании Правительства РК, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Одним из факторов, не способствующим развитию системы медицинской реабилитации, является убыточность и нерентабельность этого профиля медпомощи. Так, средняя стоимость курса лечения составляет 115,6 тысячи тенге, от 131 тысячи – неврологическая реабилитация и до 372,3 тысячи – ортопедическая. При этом, средняя стоимость курса реабилитации в Испании за 10 дней составляет 15 000 евро, в Израиле – 15 000 долларов, в Литве – 4 000 евро", - привел примеры Елжан Биртанов.
В связи с необходимостью дополнительного финансирования отрасли, по словам министра, планируется увеличить затраты на развитие реабилитации с 4,6 млрд тенге в 2018 году до 42,6 млрд тенге к 2020 году в рамках гарантированного объема бесплатной медпомощи и системы обязательного социального медицинского страхования.
Кроме того, Елжан Биртанов рассказал о создании в Казахстане новых реабилитационных центров.
"В рамках государственно-частного партнерства, по данным на 1 октября текущего года, открыты три реабилитационных центра - два в Жезказгане и один – в Темиртау на базе существующих объектов на общую сумму 170 млн тенге. Также планируются пять региональных проектов ГЧП на ориентировочную сумму 18,7 млрд. тенге, в том числе на строительство трех новых центров в Караганде, Костанае и Астане, создание на базе существующего объекта в Жанаозене и передача в доверительное управление центра реабилитации в Павлодаре", - добавил министр.
Глава Минздрава рекомендовал акимам областей и городов Астаны, Алматы и Шымкента принять меры по открытию дополнительных реабилитационных центров или коек для повышения доступности реабилитационной помощи.