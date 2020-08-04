Реабилитацию переболевших КВИ и пневмонией предлагают проводить в санаториях и детских лагерях

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В Казахстане предлагают проводить курсы реабилитации переболевших коронавирусом и пневмонией пациентов в санаториях и детских лагерях. Об этом в ходе онлайн конференции по вопросам туристской отрасли рассказала заместитель председателя правления НПП РК "Атамекен" Юлия Якупбаева, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Наше предложение по реабилитации поддержано Министерством здравоохранения, но опять-таки находится на стадии реализации и желательно, чтобы не затянулось. То есть, предлагается, чтобы люди, которые перенесли коронавирусную инфекцию или пневмонию, могли пройти реабилитацию в санаториях. Ну, наверное, здесь у нас достаточно широкий круг, можно не только в санаториях проходить, но и в местах размещения, может быть, даже в детских лагерях, но главное, посмотреть механизмы – как это будет делаться, и так далее", – сказала Якупбаева.
Кроме того, по ее словам, это могло бы послужить некой поддержкой туристической отрасли и обеспечить хоть какие-то доходы для бизнеса в непростой период.
"В осенний период отдыхающих уже не будет, но есть возможность в помещениях, базах отдыха – при необходимости разместить стационары", – заключила спикер.